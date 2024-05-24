Qué hay detrás de la misteriosa purga de jerarcas militares que está realizando Putin en el Ejército ruso

Video Blinken visita Ucrania y asegura que la ayuda militar de EEUU está en camino: ¿llegará a tiempo?

Comenzó el mes pasado con el arresto de un viceministro de defensa ruso. Luego, el jefe de la dirección de personal del Ministerio fue llevado ante los tribunales. Esta semana fueron detenidos otros dos altos oficiales militares. Todos enfrentan cargos de corrupción, que han negado.

Los arrestos comenzaron poco antes de que el presidente Vladimir Putin comenzara su quinto mandato y moviera a su antiguo aliado, el ministro de Defensa Sergei Shoigu, a un nuevo cargo.

Inmediatamente, se plantearon dudas sobre si Putin estaba reafirmando el control sobre el Ministerio de Defensa en medio de la guerra en Ucrania, si había estallado una batalla territorial entre el ejército y los servicios de seguridad, o si algún otro escenario se estaba desarrollando detrás de los muros del Kremlin.

PUBLICIDAD

La siguiente es una mirada a lo que hay detrás de los arrestos y por qué están sucediendo:

¿Cuán grave es la corrupción en Rusia?

Los escándalos de corrupción no son nuevos en Rusia, donde funcionarios medios y altos han sido acusados de lucrar con sus cargos durante décadas.

El soborno en Rusia funciona como premio y castigo. Es una forma de “fomentar la lealtad e instar a la gente a estar en la misma página”, así como un método de control, dijo a AP Sam Greene, director de Resiliencia Democrática del Centro de Análisis de Políticas Europeas.

Putin quiere que todos tengan “un esqueleto en su armario”, dijo recientemente el experto en seguridad Mark Galeotti en un podcast. Si el estado tiene material comprometedor sobre funcionarios clave, puede elegir a quién atacar, añadió.

La corrupción “es la esencia del sistema”, dijo Nigel Gould-Davies, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres.

La guerra en Ucrania ha provocado un aumento vertiginoso del gasto en defensa, lo que ha aumentado las oportunidades de corrupción.

¿Quién fue arrestado?

El ex viceministro de Defensa Timur Ivanov (el primer funcionario arrestado en abril y el de mayor rango hasta el momento) supervisó grandes proyectos de construcción relacionados con el Ejército y tuvo acceso a enormes sumas de dinero. Esos proyectos incluían la reconstrucción de la destruida ciudad portuaria de Mariúpol en Ucrania.

El equipo encabezado por el fallecido líder de la oposición Alexei Navalny alegó que Ivanov, de 48 años, y su familia eran dueños de bienes raíces de élite y disfrutaban de fastuosas fiestas y viajes al extranjero, incluso después de la invasión. También alegaron que la esposa de Ivanov, Svetlana, se divorció de él en 2022 para evitar sanciones y seguir viviendo con lujos.

PUBLICIDAD

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que los recientes arrestos no son una "campaña" contra la corrupción, sino que reflejan las actividades en curso en "todos los órganos gubernamentales".

Peskov e Ivanov fueron una vez parte de un episodio vergonzoso captado por la cámara. El equipo de Navalny compartió imágenes de 2022 del portavoz del Kremlin celebrando en una fiesta de cumpleaños de la exesposa de Ivanov. En el video, se ve a Peskov, con Ivanov a su lado, usando un reloj cuyo costo se estima en $85,000.

En abril, el Comité de Investigación, el principal organismo encargado de hacer cumplir la ley en Rusia, informó que Ivanov es sospechoso de haber aceptado un soborno especialmente cuantioso, un delito punible con hasta 15 años de prisión.

Desde entonces, otros arrestos por cargos de soborno han incluido al teniente general Yury Kuznetsov, jefe de la dirección de personal del Ministerio de Defensa; el mayor general Ivan Popov, soldado de carrera y ex alto comandante en Ucrania; y el teniente general Vadim Shamarin, subjefe del Estado Mayor militar. Shamarin es adjunto de Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor.

Se informó que un quinto funcionario del Ministerio fue arrestado el jueves: Vladimir Verteletsky, del departamento de adquisiciones de defensa. Fue acusado de abuso de poder que resultó en daños por valor de más de 70 millones de rublos (alrededor $776,000 dólares), dijo el Comité de Investigación.

Además, el jefe adjunto del servicio penitenciario federal de la región de Moscú, Vladimir Telayev, fue arrestado el jueves acusado de soborno a gran escala, según informes rusos.

PUBLICIDAD

¿Por qué sucede esto ahora?

Los arrestos sugieren que ya no se tolerará una corrupción “realmente atroz” en el Ministerio de Defensa, dijo Richard Connolly, especialista en economía rusa del Royal United Services Institute de Londres.

Poco después de su toma de posesión, Putin reemplazó a Shoigu como ministro de Defensa por Andrei Belousov, un economista. Peskov dijo que el creciente presupuesto de defensa de Rusia debe encajar en la economía en general.

Peskov dijo que el presupuesto de defensa de Rusia es el 6.7% del producto interno bruto. Se trata de un nivel no visto desde la era soviética.

"Existe la opinión de que esto debe gastarse de manera más inteligente", dijo Connolly.

Antes de su muerte en un todavía misterioso accidente aéreo el año pasado, el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin encabezó una breve rebelión contra el liderazgo militar del país, diciendo que había administrado mal la guerra y negado armas y municiones a sus fuerzas.

El nombramiento de Belousov es “un reconocimiento a regañadientes por parte del Kremlin” de que debe prestar atención a estos problemas, afirmó Gould-Davies.

También es fundamental que la guerra se gestione correctamente porque la economía rusa depende de ello. Los rusos están ganando salarios más altos impulsados por el floreciente sector de defensa. Si bien eso ha creado problemas con la inflación, le permite a Putin seguir cumpliendo sus promesas de elevar los niveles de vida.

Greene dijo que el gobierno necesita "mantener la guerra para mantener la economía en marcha", pero también debe garantizar que los costos (y la corrupción) no sean mayores de lo necesario.

PUBLICIDAD

Connolly dijo que también es posible que Belousov, el nuevo ministro de Defensa, esté expulsando a los asociados de su predecesor y enviando el mensaje de que "las cosas se van a hacer de manera diferente".

Otros cambios incluyen el viceministro de Defensa, Yuri Sadovenko, quien fue reemplazado por Oleg Saveliev, ex asistente de Belousov, y la ex portavoz de Shoigu, Rossiyana Markovskaya, quien dijo que se mudaría a un nuevo trabajo.

El caso de Popov puede ser diferente. Luchó en Ucrania y fue suspendido en julio de 2023 por criticar a los dirigentes del Ministerio de Defensa (al igual que Prigozhin) y culparlos por la falta de armas y las malas líneas de suministro que provocaron muchas bajas rusas.

Es posible que ahora esté enfrentando las consecuencias de esas críticas.

¿Podría ser esto una batalla por posiciones de poder?

No está claro si el Kremlin o los servicios de seguridad rusos, en particular el Servicio de Seguridad del Estado (FSB), son la fuerza impulsora detrás de los arrestos.

Es posible que funcionarios suficientemente distantes de Putin hayan quedado atrapados en medio de una guerra territorial no relacionada con el nombramiento del nuevo ministro de Defensa.

Los servicios de seguridad, dijo Greene, podrían estar intentando “contrarrestar” el dominio militar observado desde que Putin ordenó la invasión de Ucrania en 2022.

Si bien el Kremlin niega que se estuviera llevando a cabo algún tipo de purga, “si Putin no quisiera que sucediera, no estaría sucediendo”, dijo Greene.

PUBLICIDAD

Ahora que la guerra en Ucrania se está volviendo a favor de Rusia, Putin puede sentirse envalentonado para barrer el Ministerio de Defensa, o puede estar permitiendo que los servicios de seguridad afirmen su dominio.

¿Qué pasará después?

Es probable que se realicen más arrestos, ya que el nuevo ministro de Defensa quiere demostrar que “hay un precio que pagar” por la corrupción para poder controlarla, dijo Connolly.

Greene añadió que también es posible que los investigadores "empresariales" piensen que iniciar un caso penal contra un general es una gran oportunidad para avanzar en su carrera.

Sin embargo, como la corrupción es tan endémica, podría causar pánico en todo el sistema.

Si los funcionarios son arrestados por un comportamiento que antes estaba permitido aunque fuera ilegal, se podrían cambiar las "líneas rojas", dijo Greene.

Si los arrestos continúan o se extienden más allá del Ministerio de Defensa, podrían provocar acusaciones y que los funcionarios “se apresuren a salir”, dijo, y eso es algo que el Kremlin quiere evitar.