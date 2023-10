En la guerra entre Israel y Hamas no importa quién pierda; el que gana es Irán

Esto no quiere decir que Irán ordenara el ataque de Hamas contra Israel, ni que Irán controle a los militantes palestinos: no son marionetas iraníes. No obstante, los dirigentes iraníes se alegraron por los atentados, cuya coincidencia en el tiempo favorece, sin buscarlo, a Irán y juega a favor de la batalla regional de la República Islámica por su influencia.