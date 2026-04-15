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Por segundo año consecutivo, Claudia Sheinbaum destaca en la lista de las personas más influyentes de la revista Time

“Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación. Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región", dijo el periodista El Grillo

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Por:N+ Univision
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Video Claudia Sheinbaum hace historia como la primera presidenta de México

Este miércoles 15 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a aparecer por segundo año consecutivo en la lista de las 100 personas más influyentes del año 2026 de TIME.

El Grillo, un periodista mexicano y escritor de la trilogía El Narco, sostiene que la líder federal mexicana empezó el año con amedrentamientos de aranceles y ataques del presidente Donald Trump a su país, así como críticas que sostenían que sería eclipsada por su antecesor. Sin embargo, pudo reaccionar con una "enseñanza de diplomacia" y asestar golpes contundentes a los cárteles.

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Además, señaló que con la detención de “El Mencho”, ayudó a Sheinbaum a evitar una intervención de Estados Unidos.

“Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación. Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo”, destacó el periodista.

El escritor afirmó que, a pesar de esos logros, la delincuencia y los miles de desaparecidos pueden dificultar que el legado continúe con la economía mexicana estancada.

Video ¿Qué dijo la presidenta de México sobre la muerte de inmigrantes bajo custodia de ICE?


ALM

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