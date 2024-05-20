¿Quién era Ebrahim Raisi y qué va a pasar en Irán después de su repentina muerte en un accidente aéreo?

Video Lo que se sabe del accidente en helicóptero en el que murió el presidente de Irán

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, un protegido de línea dura del líder supremo del país, fue hallado muerto este lunes después de horas de búsqueda en una región montañosa del noroeste del país, tras accidentarse el helicóptero en el que viajaba el domingo.

Raisi tenía 63 años y era una figura polémica. Su repentina muerte, junto con la del ministro de Relaciones Exteriores de Irán y otros funcionarios que viajaban con él, se produjo mientras el país lucha con la disidencia interna y redefine sus relaciones con el mundo en general.

La situación es seguida de cerca por la comunidad internacional dada la relevancia de Irán en Oriente Medio, una región sacudida por la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamas, aliado precisamente de Teherán.

Ebrahim Raisi, presidente de Irán, fue hallado muerto tras un accidente de helicóptero el domingo. Imagen Handout/Office of the President of the Islamic Republic of Iran via Getty Images

¿Quién era Ebrahim Raisi?

Ebrahim Raisi nació en Mashhad el 14 de diciembre de 1960, en una familia cuyo linaje se remonta al profeta Mahoma, marcado por el turbante negro que más tarde usaría. Su padre murió cuando él tenía 5 años. Ingresó al seminario en la ciudad santa chiíta de Qom y más tarde se describiría a sí mismo como un ayatolá, un clérigo chiíta de alto rango. Una vez besó el Corán ante Naciones Unidas y habló más como un predicador que como un estadista.

Raisi era un protegido del ayatolá Jamenei, el líder supremo del país, quien gestionó cuidadosamente la la votación que puso a Raisi al frente de la nación persa en 2021, después de haber perdido una elección presidencial en 2017 frente al relativamente moderado Hassan Rouhani.

Su llegada al poder se produjo después de que el acuerdo nuclear firmado por Rouhani con las potencias mundiales quedara prácticamente anulado por el entonces presidente Donald Trump, que retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo, lo que puso en marcha años de renovadas tensiones entre Teherán y Washington.

Pero aunque dijo que quería volver a unirse al acuerdo, la nueva administración de Raisi rechazó las inspecciones internacionales, en parte por una supuesta campaña de sabotaje en curso llevada a cabo por Israel contra su programa nuclear. Las conversaciones en Viena para restablecer el acuerdo permanecieron estancadas durante los primeros meses de su gobierno.

“Las sanciones son la nueva forma de guerra de Estados Unidos contra las naciones del mundo”, dijo Raisi en Naciones Unidas en septiembre de 2021. Y añadió: “La política de 'máxima opresión' sigue vigente. No queremos nada más que lo que es nuestro por derecho”.

Momentos clave en la vida política de Ebrahim Raisi

En 2022, protestas masivas azotaron el país tras la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní que había sido detenida por supuestamente no llevar correctamente el hijab o pañuelo en la cabeza, como exigen las autoridades.

La represión a las manifestaciones, que duró meses después de las manifestaciones, mató a más de 500 personas y más de 22,000 fueron detenidas. En marzo, un panel de investigación de Naciones Unidas encontró que Irán era responsable de la “violencia física” que llevó a la muerte de Amini.



Luego vino la guerra entre Israel y Hamas de 2023, en la que las milicias respaldadas por Irán atacaron a Israel. Además, Teherán lanzó un inédito ataque contra Israel en abril, en el que se dispararon cientos de drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Israel, Estados Unidos y sus aliados derribaron los proyectiles, pero eso demostró hasta qué punto había hervido la guerra en la sombra de larga data entre Irán e Israel.

Jamenei nombró a Raisi, exfiscal general iraní, en 2016 para dirigir la fundación benéfica Imam Reza, que gestiona un conglomerado de empresas y donaciones en Irán. Es una de las muchas bonyads, o fundaciones caritativas, impulsadas por donaciones o activos incautados después de la Revolución Islámica de Irán de 1979.

Estas fundaciones no ofrecen contabilidad pública de sus gastos y solo responden ante el líder supremo de Irán. Se cree que la organización benéfica Imam Reza, conocida en farsi como 'Astan-e Quds-e Razavi', es una de las más importantes. Los analistas estiman su valor en decenas de miles de millones de dólares, ya que posee casi la mitad del terreno en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán.

En el nombramiento de Raisi para la fundación, Jamenei lo llamó una “persona confiable con experiencia de alto perfil”. Eso llevó a los analistas a especular que Jamenei podría estar preparando a Raisi como posible candidato para ser el tercer líder supremo de Irán, un clérigo chiita que tiene la última palabra en todos los asuntos estatales y sirve como comandante en jefe del país.

Aunque Raisi perdió las elecciones de 2017, obtuvo casi 16 millones de votos. Jamenei lo instaló como jefe del internacionalmente criticado poder judicial de Irán, conocido desde hace mucho tiempo por sus juicios a puertas cerradas de activistas de derechos humanos y aquellos con vínculos occidentales.

En 2019, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Raisi “por su supervisión administrativa de las ejecuciones de personas que eran menores de edad en el momento de cometer el delito y de la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes de prisioneros en Irán, incluidas las amputaciones”.

En 2021, Raisi se convirtió en la figura dominante en las elecciones después de que un panel dirigido por Jamenei descalificara a los candidatos que representaban el mayor desafío para su protegido. Obtuvo casi el 62% de los 28.9 millones de votos, con la tasa de participación más baja en la historia de la República Islámica. Millones de personas se quedaron en casa y otros anularon sus votos.

Raisi se mostró desafiante cuando se le preguntó en una conferencia de prensa después de su elección sobre las ejecuciones de 1988, en las que se produjeron falsos nuevos juicios de presos políticos, militantes y otras personas que se conocerían como “comisiones de la muerte”.

“Estoy orgulloso de ser un defensor de los derechos humanos y de la seguridad y comodidad de las personas como fiscal dondequiera que esté”, dijo Raisi.

Al presidente irání le sobreviven su esposa y dos hijas.

¿Qué pasará en Irán tras la muerte de Raisi?

Tras la noticia de la repentina muerte de Raisi, el gobierno iraní convocó una reunión urgente del gabinete, según informó la agencia estatal de noticias de la República Islámica, que calificó la situación de “extraordinaria”.

De acuerdo con la constitución del país, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, nombró a Mohammad Mokhber, el primer vicepresidente, como presidente en funciones. Jamenei también anunció en su mensaje cinco días de luto nacional por la tragedia.

En Irán hay 12 vicepresidentes. Mokhber, de 69 años, es el de mayor rango, por lo que el ayatolá lo nombró para asumir las funciones presidenciales hasta que los líderes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial organicen y convoquen a nuevas elecciones en un plazo de 50 días.

Mokhber tiene estrechos vínculos con el ayatolá Jamenei, que en 2007 lo puso al frenet de Setad, el multimillonario imperio financiero que controla exclusivamente el máximo líder. Bajo su dirección, Setad produjo una vacuna contra el coronavirus, pero el proyecto terminó siendo un fracaso, informó The Washington Post.

Mokhber es uno de los líderes y funcionarios iraníes sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea.

Mohammad Mokhber, nuevo presidente en funciones de Irán. Imagen Dmitry Astakhov/AP



Tras la muerte de Raisi, el gobierno iraní expresó sus condolencias por la tragedia, en la que también murió el el ministro de Relaciones Exteriores Hossein Amir-Abdollahian y otras siete personas. El gabinete del presidente emitió un comunicado este lunes en el que elogió a Raisi como un presidente "trabajador e incansable" pero reafirmó que tras su muerte "no habrá la más mínima perturbación" en la administración de Irán, en un momento de fuertes tensiones e inestabilidad en toda la región.

El líder supremo también reafirmó esta idea y pidió calma a la ciudadanía, asegurando que los líderes de la nación asumirán las debidas responsabilidades para que todo permanezca en orden.

Medios iraníes informan que Ali Bagheri Kani, ex viceministro de Asuntos Exteriores, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en sustitución de Hossein Amir-Abdollahian, quien también murió en el accidente. Bagheri Kani actuó anteriormente como principal negociador nuclear de Irán.

El accidente del helicóptero en el que viajaba Raisi, el ministro de Relaciones Exteriores y otros políticos locales, ha dejado varias interrogantes. Un reporte de la agencia Reuters cita a un funcionario israelí que dijo que Tel Aviv no tuvo nada que ver con el accidente. Por el momento no se han dado a conocer los motivos del siniestro, aunque se sabe que había mucha niebla y sobrevolaban una región montañosa, cerca de la frontera con Azerbaiyán. Los otros dos helicópteros del convoy aterrizaron de forma segura.

Irán en conversaciones indirectas con EEUU

La trágica muerte de Raisi y su ministro de Exteriores ocurre también en un momento en que el país había confirmado este mismo domingo que estaba en conversaciones indirectas con EEUU en Omán.

El medio estadounidense Axios había informado el viernes que se habían celebrado conversaciones "esta semana" entre Teherán y Washington sobre "cómo evitar una escalada de ataques" en el Medio Oriente.

El representante de Irán en la ONU confirmó las "informaciones publicadas sobre negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Omán", segun a agencia oficial de noticias IRNA, precisando que dichas conversaciones forman parte de "un proceso en curso" y que "no fueron las primeras" y "no serán las últimas".

Las negociaciones las llevaron a cabo, por la parte estadounidense, el asesor de la presidencia para Oriente Medio, Brett McGurk, y el emisario especial para Irán, Abram Paley, según Axios, que dijo desconocer quién representa a Teherán.

Con información de AP, AFP y otros medios.



