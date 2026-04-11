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Padre encierra a su hijo en una camioneta durante más de un año en Francia

El padre, un hombre de 43 años, fue detenido e imputado. Reconoció haber mantenido a su hijo en la camioneta desde noviembre de 2024

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Por:N+ Univision y AFP
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En una tranquila localidad del noreste de Francia, un hecho perturbador salió a la luz tras la alerta de una vecina. Lo que parecía un patio común escondía una situación crítica: dentro de una camioneta estacionada, autoridades encontraron a un niño de nueve años en condiciones alarmantes.

Encierro en condiciones extremas

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El menor fue localizado desnudo, desnutrido y en posición fetal, cubierto apenas con una manta y rodeado de basura. Según las autoridades, el niño llevaba más de un año viviendo dentro del vehículo.

Su estado físico reflejaba las consecuencias del encierro prolongado, ya que no podía caminar debido al tiempo que permaneció inmóvil y presentaba signos evidentes de abandono.

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El rescate ocurrió después de que una vecina reportara haber escuchado “ruidos de niño” provenientes de la furgoneta. Tras abrirla, los agentes confirmaron la gravedad de la situación y trasladaron al menor de inmediato a un hospital cercano.

La versión del padre y el entorno familiar

El padre, un hombre de 43 años, fue detenido e imputado. Reconoció haber mantenido a su hijo en la camioneta desde noviembre de 2024. Según su declaración, tomó esa decisión para evitar que el menor fuera internado en una institución psiquiátrica, como presuntamente deseaba su pareja.

El niño relató que vivía en condiciones precarias, utilizando botellas y bolsas para sus necesidades básicas. Además, mencionó que llevaba meses sin higiene adecuada.

En el hogar también vivían la pareja del padre y dos niñas, quienes, de acuerdo con las investigaciones, formaban parte del entorno familiar mientras el menor permanecía aislado.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que no existen indicios médicos de problemas psiquiátricos en el niño. Actualmente, los tres menores están bajo resguardo provisional mientras continúan las investigaciones.

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El padre permanece en prisión preventiva y la pareja enfrenta cargos relacionados con la omisión de denuncia.

JICM

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