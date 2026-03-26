Eutanasia Crónica: Cómo fue el último día de vida de Noelia Castillo Ramos antes de recibir la eutanasia El minuto a minuto de la jornada que llevó a Noelia Castillo Ramos a la eutanasia en Barcelona, en medio de protestas, intentos por convencerla de retractarse y los mensajes de la política española.

Por: Thalí Leyva Síguenos en Google

Video Noelia Castillo Ramos tenía “fuertes dolores” que no la dejaban dormir: James Rhodes le ofreció ayuda

Después de dos años de batallas legales, Noelia Castillo Ramos murió la tarde de este jueves 26 de marzo de 2026 en el hospital Residencia Sant Camil, en Barcelona, España, donde recibió la eutanasia. Su caso ha dado la vuelta al mundo y ha generado controversia entre quienes apoyan su derecho y otros que intentaron ofrecerle su apoyo para evitar la medida.

El día de Noelia, de 25 años de edad, inició temprano por la mañana, pues a las 18:00 horas, tiempo de España, estaba programado el tratamiento médico que le pondría fin a su vida por voluntad propia.

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¿Qué le llevó a tomar esta decisión

?

Noelia Castillo Ramos, originaria de Barcelona, España, fue víctima de una agresión sexual múltiple por parte de su exnovio y tres sujetos más quienes participaron en esta violación grupal en el otoño de 2022.

Unos días después de ese episodio, el 4 de octubre de 2022, la joven intentó quitarse la vida al saltar de un quinto piso, pero no lo logró. En cambio, sufrió una lesión medular completa e irreversible que le provocó una paraplejía que le impedía moverse de la cintura para abajo.

En diversas entrevistas, la joven reveló que su condición le generaba intensos dolores en sus extremidades, así como problemas neuropáticos e incontinencia, por lo que solicitó la eutanasia, desatando una batalla legal entre ella y su familia.

En julio de 2024, la Generalitat de Cataluña le reconoció a Noelia Castillo la solicitud de prestar ayuda para una muerte digna; sin embargo, su padre se opuso y, con un equipo de abogados, llevó su caso a tribunales, lo que retrasó todo el proceso por dos años. Finalmente, en este mes de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, la última instancia posible, falló a favor de la joven.

Así fue el minuto a minuto de Noelia Castillo

Noelia Castillo Ramos se encontraba internada en el H ospital Residencia Sant Camil desde unos días antes de la fecha en que estaba programada su eutanasia, el 26 de marzo a las 18:00 horas, tiempo de Barcelona.

Video El último deseo de Noelia Castillo Ramos: Crónica de la eutanasia que conmocionó a España y al mundo

25 de marzo por la noche: 1 día antes de la eutanasia

El miércoles 25 de marzo por la noche, su madre Yolanda Ramos arribó al hospital para despedirse de su hija y pasar con ella sus últimas horas de vida.

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Momentos antes, la mujer había ofrecido una entrevista al canal de televisión español Antena 3 para enviarle un mensaje a su hija, recordándole que siempre estaría a su lado y que le brindaría su apoyo incondicional.

Mencionó que, aunque no apoyaba su decisión de terminar con su vida, la respetaba y que siempre contaría con ella: “Noelia, porque sé que me estás viendo. Puedo hacer lo último más por ti, para que salga de ti. "Si sale de ti, sin que nadie te arrebate esa eutanasia, pero si sale de ti y tú lo quieres hacer, yo estoy aquí contigo, igual que voy a estar para lo malo, igual voy a estar para lo bueno", afirmó ante la cadena de televisión.

20:25 horas. El pianista británico, James Rhodes, envió un mensaje a Noelia para ofrecerle su ayuda e intentar darle las herramientas para que reconsiderara la decisión de ponerle fin a su vida.

Ambos compartimos muchas similitudes y yo también he dedicado mucho tiempo a investigar formas legales y no tan legales de terminar con mi vida. Ese tiempo ahora parece un mundo aparte. Querido decirte que cubriré todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica durante el tiempo que necesites James Rhodes, músico británico

Las primeras horas de este 26 de marzo: horas antes de la eutanasia

Por la mañana de este jueves, organizaciones civiles y un grupo de personas se concentraron a las afueras del hospital para protestar en contra de la eutanasia y también para apoyar a Noelia en su decisión.

En la movilización se pudieron ver pancartas con las leyendas “¿Quién ha protegido a Noelia?".

Además, arribó la presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Cataluña, Cristina Vallés; se lanzó en contra de un despacho de Abogados Cristianos por intentar “secuestrar” los derechos de Noelia. Que también se manifestaban a las afueras del hospital.

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2:30 de la mañana: Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, también mandó un mensaje para protestar en contra de la medida que estaría a punto de aplicarse a la joven de 25 años de edad.

Reprochó que si la muerte provocada es considerada una solución, entonces todo está permitido. Criticó a los médicos, a la justicia y pidió oraciones por Noelia: “Su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio”.

Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte por muy legal, empoderada y compasiva que parezca. Oremos por Noelia, su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio. — Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) March 26, 2026

La tarde del 26 de marzo: minutos antes de la eutanasia

Por la tarde de este jueves, una amiga cercana de Noelia, acompañada de su hijo en brazos, acudió al hospital en Barcelona para intentar platicar con la joven antes del procedimiento médico.

Sin embargo, el hospital le restringió el acceso y no se permitió el encuentro. Medios lograron captar el momento en que la mujer se acerca para ingresar al hospital, en donde se le escucha decir que ella también tiene a una hija en silla de ruedas.

Ante los medios de comunicación, la joven se identificó como la mejor amiga de Noelia en el instituto de su niñez, en donde afirma que “quería intentar que cambiara de opinión, y si no, despedirme”.

La muerte de Noelia Castillo Ramos

18:00 horas. La tarde de este jueves, el equipo de médicos del hospital Residencia Sant Camil, en Barcelona, España, inició el procedimiento, a través del suministro de tres fármacos que le permitirían a Noelia Castillo acceder a la muerte asistida.

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De acuerdo con datos del equipo médico, la combinación de fármacos tardaría alrededor de 15 o 20 minutos para hacer efecto en la joven.

En su última entrevista en medios, Noelia compartió que había rechazado la petición de su madre de acompañarla en la habitación en sus últimos minutos de vida.

Mi madre me dijo que ella igual que me ha visto nacer, me quiere ver cerrar los ojitos y le he dicho que ya me lo pensaría y la respuesta es no, no quiero que me vea cerrando los ojos. Noelia Castillo Ramos

20:00 horas. La familia de Noelia Castillo Ramos, específicamente su madre y abuela materna, que respaldaron los deseos de la joven, confirmaron el deceso tras casi cuatro años viviendo con las secuelas de su intento de suicidio en octubre de 2022.

Escalan las críticas

El partido de derecha español Vox criticó duramente que las autoridades españolas le hayan “dado la espalda a una víctima” y permitieran concederle la eutanasia a la joven Noelia.

"Este caso refleja la degradación moral de unas instituciones que han dejado de cumplir su función principal: proteger a los ciudadanos", dijo Isabel Pérez, portavoz nacional de Agenda España.

🗣 @Isabelperezmoi1, portavoz nacional de Agenda España, sobre el caso de Noelia Castillo:



"Como mujer, como madre y como española, quiero denunciar a un Estado que ha dado la espalda a una víctima".



"Este caso refleja la degradación moral de unas instituciones que han dejado… pic.twitter.com/AepTW816yN — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 26, 2026

Por su parte, el partido de centroizquierda Socialista Obrero Español (PSOE) señaló que con esta medida “se cumple con la voluntad de Noelia y es absolutamente legal, se han seguido todos los pasos y me parece correcto”.

Al caer la noche sobre Barcelona, la historia de Noelia Castillo Ramos llegó a su fin, dejando por delante una lista de interrogantes y cuestionamientos a debatir sobre los derechos y las cuestiones legales que se separan de la moralidad de una sociedad.