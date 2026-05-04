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Cabo Verde impide desembarcar a pasajeros del buque con posible brote de hantavirus

La OMS dio a conocer este domingo a seis personas afectadas, de las cuales tres han muerto y una está en cuidados intensivos por el posible foco de infección del virus

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Por:N+ Univision
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El barco MV Hondius, fue retenido este lunes 4 de mayo del 2026 en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, debido a un posible foco de hantavirus, con el propósito de salvaguardar a los habitantes.

La presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública ( INSP), Maria da Luz Lima, informó que en coordinación de otras autoridades no se concedió al buque la autorización de atracar en el puerto de Praia.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer este domingo a seis personas afectadas, de las cuales tres han muerto y una está en cuidados intensivos por el posible foco de infección del virus hantavirus en el barco, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde.

Video Video dentro de la casa de Gene Hackman: así estaba el día que lo hallaron muerto con su esposa

¿Qué provoca este virus?

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Según la Agencia de Noticias AP, los hantavirus existen desde hace siglos, estos han sido documentados en Asia y Europa. Se asocian a la fiebre hemorrágica e insuficiencia renal.

En el año 1990 un nuevo grupo de hantavirus surgió en el suroeste de Estados Unidos como resultado de una enfermedad respiratoria aguda, la cual es conocida actualmente como síndrome pulmonar por hantavirus.

¿Cómo se transmite?

El hantavirus se puede transmitir por el contacto con roedores, con su orina, saliva y excremento. Sobretodo cuando se esparce en el aire y es inhalado. También se esparce a través de las personas que lo porten.

Se puede estar expuesto a este virus en los lugares con poca ventilación y cerrados, tal es el caso de cabañas y cobertizos.

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¿Hay cura para este virus?

Realmente no hay vacuna o tratamiento para este virus, no obstante, la atención medica temprana puede aumentar la posibilidad de supervivencia.

Las tasas de mortalidad dependen del tipo de hantavirus. En el caso del síndrome pulmonar por hantavirus es mortal en un 35% de las personas infectadas y en el caso de la fiebre hemorrágica con síndrome renal el porcentaje es del 1% al 15%.

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La Organización Mundial de la Salud declaró que continúan las investigaciones sobre el brote en el crucero y las pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas.

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