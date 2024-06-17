Cambiar Ciudad
Estados Unidos

Muere en un accidente de buceo JJ Rice, el atleta de 18 años nacido en EEUU que clasificó para las Olimpiadas de París 2024

JJ Rice, iba camino a convertirse en el primer hombre blanco en representar a Tonga en las olimpiadas de 2024, en las que iba a competir en el deporte de Fórmula Kite, en el que los competidores se deslizan sobre el agua sobre una tabla impulsados por un paracaídas

Univision picture
Por:Univision
Video 'Kite boarders' se lanzan al mar en California durante la tormenta tropical Hilary

El deportista nacido en Estados Unidos Jackson James Rice, quien iba a representar a la nación polinesia de Tonga en los Juegos Olímpicos de París, murió en un accidente de buceo a los 18 años de edad, informaron familiares.

El deportista quien también era conocido como JJ Rice, estaba camino a convertirse en el primer hombre blanco en representar a Tonga en las olimpiadas de 2024, en las que iba a competir en el deporte de Fórmula Kite o Kite Boarding, en el que los competidores se deslizan sobre el agua sobre una tabla impulsados por un paracaídas, alcanzando velocidades de más 30 mph.

Notas Relacionadas

Por qué los ganadores de atletismo recibirán $50,000 en los Juegos Olímpicos de París

Por qué los ganadores de atletismo recibirán $50,000 en los Juegos Olímpicos de París

Mundo
3 min

No llegó a competir en la primera aparición de la Fórmula Kite como deporte olímpico

PUBLICIDAD

Más sobre Juegos Olímpicos

Muere la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei por las quemaduras sufridas en el ataque de su compañero
1 mins

Muere la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei por las quemaduras sufridas en el ataque de su compañero

Mundo
"Una campaña misógina y racista": la campeona olímpica Imane Khelif presenta una denuncia por ciberacoso
5 mins

"Una campaña misógina y racista": la campeona olímpica Imane Khelif presenta una denuncia por ciberacoso

Mundo
“Gano más en OnlyFans que remando”, el atleta olímpico que vende fotografías para adultos a falta de patrocinadores
2 mins

“Gano más en OnlyFans que remando”, el atleta olímpico que vende fotografías para adultos a falta de patrocinadores

Mundo
Qué hay detrás de la increíble foto del surfista que parece volar en los Juegos Olímpicos de París 2024
3 mins

Qué hay detrás de la increíble foto del surfista que parece volar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Mundo
Capturan a dos presuntos yihadistas por planear ataques durante los Juegos Olímpicos de París
1 mins

Capturan a dos presuntos yihadistas por planear ataques durante los Juegos Olímpicos de París

Mundo
Francia denuncia un masivo sabotaje coordinado de su red ferroviaria antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París
2 mins

Francia denuncia un masivo sabotaje coordinado de su red ferroviaria antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París

Mundo
Así son las polémicas "camas antisexo" en las que dormirán (solos) los atletas de los Juegos Olímpicos de París
4 mins

Así son las polémicas "camas antisexo" en las que dormirán (solos) los atletas de los Juegos Olímpicos de París

Mundo
Por qué los ganadores de atletismo recibirán $50,000 en los Juegos Olímpicos de París
3 mins

Por qué los ganadores de atletismo recibirán $50,000 en los Juegos Olímpicos de París

Mundo
Campeón olímpico dice que fue víctima de tráfico humano cuando era niño y ahora podría ser deportado
4 mins

Campeón olímpico dice que fue víctima de tráfico humano cuando era niño y ahora podría ser deportado

Mundo
Estos son algunos atletas 'tropicales' que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno
1 mins

Estos son algunos atletas 'tropicales' que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno

Mundo

El padre de Rice, Darren Rice, confirmó la muerte de su hijo el lunes al periódico Matangi Tonga, la cual ocurrió el sábado en la costa del poblado de Faleloa en Ha’apai, una de las 171 islas que conforman el archipiélago.

Estaba practicando buceo libre (sin equipo) desde un barco cuando sufrió un presunto desmayo en aguas poco profundas, informó Matangi Tonga. Los esfuerzos por reanimarlo fueron infructuosos.

JJ Rice, falleció en un accidente de buceo libre en aguas poco profundas.
JJ Rice, falleció en un accidente de buceo libre en aguas poco profundas.
Imagen jj Rice - Facebook


"Fui bendecida con el hermano más increíble del mundo y me duele decir que falleció", dijo Lily, la hermana de Rice, en una publicación de Facebook. “Era un increíble surfista fórmula kite y habría llegado a los Juegos Olímpicos y habría salido con una gran medalla brillante. Hizo muchísimos amigos increíbles en todo el mundo”.

Rice nació en Estados Unidos de padres nacidos en Gran Bretaña, pero creció en Ha’apai, donde sus padres administran un albergue turístico. Terminó octavo en el evento Sail Sydney en diciembre para ganarse su lugar olímpico.

La fórmula kite será por primera vez deporte olímpico en París y Rice iba ser uno de sus primeros competidores.

Recientemente, Rice había estado entrenando y compitiendo en Europa.

Con información de The Associated Press.

Relacionados:
Estados UnidosParísParacaídas Muertes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD