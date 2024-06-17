Muere en un accidente de buceo JJ Rice, el atleta de 18 años nacido en EEUU que clasificó para las Olimpiadas de París 2024

Video 'Kite boarders' se lanzan al mar en California durante la tormenta tropical Hilary

El deportista nacido en Estados Unidos Jackson James Rice, quien iba a representar a la nación polinesia de Tonga en los Juegos Olímpicos de París, murió en un accidente de buceo a los 18 años de edad, informaron familiares.

El deportista quien también era conocido como JJ Rice, estaba camino a convertirse en el primer hombre blanco en representar a Tonga en las olimpiadas de 2024, en las que iba a competir en el deporte de Fórmula Kite o Kite Boarding, en el que los competidores se deslizan sobre el agua sobre una tabla impulsados por un paracaídas, alcanzando velocidades de más 30 mph.

No llegó a competir en la primera aparición de la Fórmula Kite como deporte olímpico

El padre de Rice, Darren Rice, confirmó la muerte de su hijo el lunes al periódico Matangi Tonga, la cual ocurrió el sábado en la costa del poblado de Faleloa en Ha’apai, una de las 171 islas que conforman el archipiélago.

Estaba practicando buceo libre (sin equipo) desde un barco cuando sufrió un presunto desmayo en aguas poco profundas, informó Matangi Tonga. Los esfuerzos por reanimarlo fueron infructuosos.

JJ Rice, falleció en un accidente de buceo libre en aguas poco profundas. Imagen jj Rice - Facebook



"Fui bendecida con el hermano más increíble del mundo y me duele decir que falleció", dijo Lily, la hermana de Rice, en una publicación de Facebook. “Era un increíble surfista fórmula kite y habría llegado a los Juegos Olímpicos y habría salido con una gran medalla brillante. Hizo muchísimos amigos increíbles en todo el mundo”.

Rice nació en Estados Unidos de padres nacidos en Gran Bretaña, pero creció en Ha’apai, donde sus padres administran un albergue turístico. Terminó octavo en el evento Sail Sydney en diciembre para ganarse su lugar olímpico.

La fórmula kite será por primera vez deporte olímpico en París y Rice iba ser uno de sus primeros competidores.

Recientemente, Rice había estado entrenando y compitiendo en Europa.