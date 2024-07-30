Qué hay detrás de la increíble foto del surfista que parece volar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Video Vuelven las camas de cartón a los Juegos Olímpicos: esto opinan los atletas presentes en París 2024

El surfista olímpico brasileño Gabriel Medina tuvo una excelente actuación en los Juegos Olímpicos en París el lunes, pero también el fotógrafo que capturó la imagen del atleta que le ha dado la vuelta al mundo y que algunos han calificado como “una de las fotos más icónicas de las Olimpiadas”.

En la imagen se ve a Medina suspendido entre el cielo y el mar, a los pocos segundos de salir de una gran ola, en medio de una de las rompientes más fuertes del mundo en Tahití, la isla más grande de la Polinesia Francesa.

El fotógrafo de la agencia de prensa AFP Jerome Brouillet capturó el momento sin imaginar lo que esta imagen desencadenaría en las próximas horas.

Medina consiguió un récord olímpico en la competencia en Tahití y la foto de Brouillet se convirtió en una sensación mundial por capturar una imagen emblemática del deporte y de los Juegos de París 2024.

¿Cómo logró el fotógrafo Jerome Brouillet capturar la imagen del surfista brasileño Gabriel Medina

?

El fotógrafo de 30 años estaba en un barco en el canal de Teahupo'o, en la Polinesia Francesa, en una zona de aguas más profundas y tranquilas, al lado de la ola, pero sin una línea de visión clara.

Estaba, sin embargo, exactamente donde tenía que estar.

Lo que captó fue una de las imágenes más destacadas de los Juegos Olímpicos hasta la fecha: Medina elevándose sobre el oleaje con un dedo hacia el cielo y su tabla de surf a su lado y apuntando hacia arriba.

El brasileño Gabriel Medina reacciona tras conseguir una gran ola en la 5ª manga de la ronda 3 de surf masculino, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en Teahupo'o, en la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa, el 29 de julio de 2024. Imagen JEROME BROUILLET/AFP via Getty Images

"Sabes que Gabriel Medina, sobre todo en Teahupo'o, arrasará y hará algo", dijo Brouillet a AFP. "Todos los fotógrafos lo esperan. El único momento complicado es saber dónde lo va a hacer".

Medina, de 30 años, es famoso por sus explosivas maniobras aéreas, en las que suele lanzar su tabla y a sí mismo por los aires a gran velocidad.

Brouillet lo estaba esperando cuando el brasileño se dejó caer en el mar y se metió de lleno en el tubo, consiguiendo un récord olímpico de 9,90 y la clasificación a cuartos de final.

"A veces él hace gestos acrobáticos. Esta vez lo hizo y entonces apreté el botón" de la cámara, dijo el fotógrafo.

La imagen de Gabriel Medina le ha dado la vuelta al mundo

La imagen capturada por Brouillet ha sido utilizada por decenas de publicaciones de todo el mundo, y ha sido compartida en las redes sociales decenas de miles de veces desde que se publicó por primera vez la noche del lunes.

Inclusive el tricampeón mundial brasileño la compartió en su perfil de Instagram, seguido por más de 11.8 millones de usuarios, acompañada de una leyenda bíblica: "Todo lo puedo a través de aquel que me fortalece".



La revista TIME describió la foto como "la imagen definitoria del triunfo de los Juegos de Verano de 2024".

Mientras que The New York Times dijo que era "una de las fotos más icónicas de los Juegos de París" y el diario deportivo español Marca la definió como la "mejor foto de los Juegos".

El portal Globo Esporte de Brasil, donde la toma ha causado furor, la consideró como "posiblemente la más icónica en lo que va de los Olímpicos de París".

Una imagen fuera de serie que levantó sospechas de estar editada

La fotografía del surfista brasileño es tan espectacular, e incluso algo surrealista, que algunos usuarios de redes sociales creyeron erróneamente que se trataba de un montaje.

Brouillet también sospechaba que había captado algo especial.

"Le saqué cuatro fotos fuera del agua y esta fue una de las cuatro", cuenta el fotógrafo. "Al principio pensé 'Esta foto está genial', pero luego las personas empezaron a hablar de ella... No era consciente de lo viral de la toma".

A pesar de los elogios, Brouillet dijo que las celebraciones tendrían que esperar, ya que aún le queda el resto de la competición por cubrir.

