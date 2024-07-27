Capturan a dos presuntos yihadistas por planear ataques durante los Juegos Olímpicos de París

Video Los polémicos y curiosos momentos de la ceremonia de apertura de París 2024

Autoridades francesas capturaron a dos jóvenes de 18 años por presuntamente haber planeado atentados yihadistas durante los Juegos Olímpicos de París, informó este sábado la emisora France Info citando fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).

Los dos hombres fueron arrestados en el departamento de Gironde, con capital en Burdeos, en el suroeste francés.

PUBLICIDAD

El primero fue capturado el pasado martes y el segundo fue aprehendido este jueves.

Tras comparecer ante el juez, ambos fueron inculpados de los delitos de formar parte de una asociación terrorista.

La acusación incluye presuntamente haber planeado crímenes durante los Juegos, cuya ceremonia inaugural se celebró este viernes y que se prolongarán hasta el 11 de agosto.

Los investigadores detectaron que consultaban y tenían propaganda yihadista.

Juegos Olímpicos de París: buscaban reclutar a simpatizantes del Estado Islámico en Francia

En sus declaraciones reconocieron que habían creado un grupo en las redes sociales para reclutar personas partidarias del Estado Islámico dispuestas a participar en una acción violenta durante las Olimpiadas.

No se ha identificado ningún objetivo ni tampoco medios materiales para llevarlo a cabo, según la PNAT.

Los mensajes codificados que se transmitían son los que alertaron a los agentes de la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI, los servicios secretos) y condujeron al arresto del primer sospechoso.

Mira también: