Por qué los ganadores de atletismo recibirán $50,000 en los Juegos Olímpicos de París

Cada uno de los ganadores de medallas de oro en competencias de atletismo en los próximos Juegos Olímpicos de París a celebrarse este verano, recibirán un premio en efectivo de $50,000, una medida que rompe con 128 años de tradición.

Desde la celebración de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas en 1896, el evento ha sido considerado como una competencia amateur en la que los ganadores no reciben premios en efectivo de parte del Comité Olímpico Internacional.

Quién entregará el premio

World Athletics, el organismo rector internacional de las disciplinas de atletismo, anunció en un comunicado en la mañana del miércoles que destinaría $2.4 millones para “recompensar a los atletas que ganen medallas de oro en cada una de las 48 pruebas de atletismo en París”.

De esta manera la agrupación mundial de los deportes atléticos se convierte en la primera federación deportiva internacional en otorgar premios en efectivo en unos Juegos Olímpicos aunque durante años gobiernos, federaciones deportivas nacionales e incluso patrocinadores comerciales han recompensado a los medallistas olímpicos asociados con ellos.

World Athletics, dijo además que la iniciativa también incluye " el compromiso firme de extender el premio en metálico a los medallistas de plata y bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028”.

En el caso de competencias de relevos los equipos ganadores dividirán el premio entre todos los miembros del equipo, dijo la organización, y todos los ganadores deberán someterse y superar los controles antidopaje habituales para poder recibir el premio.

Los atletas son las verdaderas estrellas

La iniciativa busca “reconocer que un porcentaje de los ingresos que recibimos se debe en parte a que nuestros atletas son las estrellas del espectáculo", dijo a reporteros Sebastian Coe, presidente de World Athletics.

Coe es un excorredor británico que ganó el oro olímpico en la prueba de 1,500 metros en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y Los Ángeles en 1984, en una época en la que la pista olímpica no estaba abierta aún a los atletas profesionales.

“Yo soy probablemente parte de la última generación que recibió un vale de comida de 75 peniques (el equivalente a 95 centavos) y un boleto de tren en segunda clase para ir a competir por mi país. Así que, créanme, entiendo la naturaleza de la transición en la que nos encontramos", afirmó Coe.

Coe explicó también que los premios son la continuación de un proceso que iniciamos en 2015, para que todo el dinero que World Athletics recibe del Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos vuelva directamente al deporte.

“Creo que es importante que comencemos por algún lado y nos aseguremos de que parte de los ingresos generados por nuestros atletas en los Juegos Olímpicos se devuelven directamente a quienes hacen de los Juegos el espectáculo global que son” concluyó Coe.

El Comité Olímpico Internacional, que no fue consultado ni informado de la decisión de World Athletic antes del miércoles, respondió a la decisión, afirmando que ellos distribuyen “el 90% de todos sus ingresos, en particular a los comités olímpicos nacionales y las distintas federaciones internacionales de deportes.

“Depende de cada federación internacional y cada comité olímpico nacional determinar cómo servir mejor a sus atletas y al desarrollo global de su deporte” concluyó el comité.

Con información de The Associated Press