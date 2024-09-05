Cambiar Ciudad
Feminicidios

Muere la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei por las quemaduras sufridas en el ataque de su compañero

La atleta olímpica Rebecca Cheptegei falleció en un hospital de Kenia en que era tratada de las quemaduras provocadas por su pareja.

Video Joven influencer es brutalmente asesinada: su cuerpo fue hallado quemado y golpeado en su auto

La maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei falleció cuatro días después de ser quemada en Kenia por un hombre presentado como su compañero sentimental, anunció este jueves el presidente del Comité Olímpico de Uganda.

"Nos hemos enterado de la triste muerte de nuestra atleta olímpica Rebecca Cheptegei tras un violento ataque de su novio. Que su alma descanse en paz y condenamos enérgicamente la violencia contra las mujeres", declaró Donald Rukare en un mensaje en X.

También lamentó "un acto cobarde y sin sentido que ha provocado la pérdida de una gran atleta".

La deportista, de 33 años, participó en la maratón de los Juegos Olímpicos de París el pasado mes de agosto, donde quedó en 44ª posición.

"Todos sus órganos dejaron de funcionar", confirmó a la AFP, bajo condición de anonimato, un médico del Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) de la ciudad de Eldoret, en el oeste de Kenia, donde se encontraba en "estado crítico" tras haber sufrido quemaduras en más del 80% del cuerpo.

El miércoles, su estado había empeorado después de haber "desarrollado una infección bacteriana por sepsis", indicó un médico.

La federación ugandesa de atletismo dijo en un mensaje estar "profundamente entristecida" por la muerte de su atleta, "trágica víctima de violencia conyugal".

"Condenamos estos actos y pedimos justicia", añadió en un mensaje en la red X.

