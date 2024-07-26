Cambiar Ciudad
Trenes

Francia denuncia un masivo sabotaje coordinado de su red ferroviaria antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París

El ataque se produjo horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París y afectó a 800,000 viajeros, señaló el presidente ejecutivo de SNCF Jean-Pierre Farandou, en rueda de prensa.

Por:
Univision y AFP
Video Detienen a sospechosos de planear atentado terrorista previo a JJOO

La compañía ferroviaria francesa SNCF fue víctima este viernes de un "ataque masivo" para "paralizar" su red de trenes de alta velocidad, que afectó a 800,000 viajeros, indicó la empresa a AFP, a unas horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

La SNCF "fue víctima esta noche de varios actos malintencionados, simultáneos, que afectaron a las líneas de alta velocidad Atlántica, Norte y Este", indicó el grupo ferroviario en un comunicado, en el que precisó que "se provocaron incendios voluntarios para dañar [sus] instalaciones".

PUBLICIDAD

Por ello, la circulación de los trenes de alta velocidad (TGV, por sus siglas en francés) en esos tres ejes se vio "muy alterada".

El ataque, que se produjo horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, afectó a 800,000 viajeros, señaló el presidente ejecutivo de SNCF Jean-Pierre Farandou, en rueda de prensa.

Video París 2024: Conoce a los mexicanos que lucharán por una medalla en tiro deportivo

Más sobre Juegos Olímpicos Paris 2024

Muere la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei por las quemaduras sufridas en el ataque de su compañero
1 mins

Muere la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei por las quemaduras sufridas en el ataque de su compañero

Mundo
"Una campaña misógina y racista": la campeona olímpica Imane Khelif presenta una denuncia por ciberacoso
5 mins

"Una campaña misógina y racista": la campeona olímpica Imane Khelif presenta una denuncia por ciberacoso

Mundo
“Gano más en OnlyFans que remando”, el atleta olímpico que vende fotografías para adultos a falta de patrocinadores
2 mins

“Gano más en OnlyFans que remando”, el atleta olímpico que vende fotografías para adultos a falta de patrocinadores

Mundo
Qué hay detrás de la increíble foto del surfista que parece volar en los Juegos Olímpicos de París 2024
3 mins

Qué hay detrás de la increíble foto del surfista que parece volar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Mundo
Así son las polémicas "camas antisexo" en las que dormirán (solos) los atletas de los Juegos Olímpicos de París
4 mins

Así son las polémicas "camas antisexo" en las que dormirán (solos) los atletas de los Juegos Olímpicos de París

Mundo
Por qué los ganadores de atletismo recibirán $50,000 en los Juegos Olímpicos de París
3 mins

Por qué los ganadores de atletismo recibirán $50,000 en los Juegos Olímpicos de París

Mundo

Según dijo a AFP una fuente próxima al caso, se trata de un "sabotaje" coordinado, una serie de actos cometidos de forma "concertada".

"Estamos desviando algunos trenes a la línea clásica, pero tendremos que cancelar un buen número" de ellos, afirmó la SNCF. La línea de alta velocidad del sureste, en cambio, no se vio afectada, precisó el grupo.

La compañía indicó que se desplegaron equipos para verificar los problemas y "empezar las reparaciones" pero que la situación podría prolongarse "al menos todo el fin de semana".

Francia denuncia "un acto criminal escandaloso" contra su red ferroviaria

El ministro delegado de Transportes, Patrice Vergriete, denunció un "acto criminal escandaloso" que tendrá "fuertes consecuencias" en el tráfico ferroviario, con un tren de cada dos hacia el norte, el este y Bretaña (en el oeste del país) y un tren de cada cuatro hacia la región de Burdeos, en el suroeste.

En Burdeos, Baptiste Leduc, un periodista deportivo de 26 años, comentó que su jornada laboral "se desmoronó" y que tuvo que avisar a sus jefes de que no podrían contar con él para cubrir la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Su tren, que tenía un retraso previsto de más de tres horas, "tiene todas las papeletas" para no circular este viernes, dijo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, reaccionó rápidamente, "buscando una alternativa" con un autobús. "Ha empezado un éxodo hacia la estación de autobuses, mucha gente ha debido tener la misma idea", contó. "Ha sido un poco caótico pero, al final, los que podían se adaptaron".

"Se informará a todos los clientes, por SMS, de la circulación de sus trenes", precisó la SNCF, que aconsejó a "todos los viajeros aplazar su viaje y no ir a la estación". Los billetes se podrán cambiar o devolver contra reembolso.

El ataque también afectó a los trenes Eurostar desde Londres y Bruselas, anunció la compañía en su página web.


Relacionados:
Trenes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD