“Gano más en OnlyFans que remando”, el atleta olímpico que vende fotografías para adultos a falta de patrocinadores
Mason comparte en redes sociales fotografías de sus entrenamientos como remero y de sus competencias y, de vez en cuando, imágenes de su cuenta para adultos en las que invita a suscribirse para poder seguir costeando sus sueños como atleta.
Robbie Manson, un atleta de Nueva Zelanda, encontró una forma peculiar para mantener a flote sus sueños olímpicos: vendiendo fotos de desnudos en una popular plataforma para adultos para pagar sus gastos en los Juegos Olímpicos de París.
El remero, de 34 años, declaró a Reuters que los ingresos por sus fotos le han ayudado a costear el viaje e incluso más.
“ Obtengo más del doble de lo que ganaría de otro modo como deportista, pero en este momento gano más con OnlyFans que remando”, declaró el miércoles a la agencia.
El atleta asegura que mientras otros deportes tienen varios patrocinadores, en el caso de los competidores de remo, es más difícil encontrar quién los financie.
“Tengo algunos amigos que me han apoyado, pero no tengo grandes patrocinadores personales ni nada por el estilo. El equipo, obviamente, tiene sus patrocinadores, pero nunca he tenido ningún problema con eso (de publicar fotos desnudo), explicó Mason.
“Supongo que la gente de Rowing New Zealand (el ente nacional que representa al deporte) y los jefes son conscientes de que esto está teniendo un gran impacto financiero y me está ayudando a llegar a donde quiero ir, y entienden que tampoco tenemos muchos fondos. Es genial, no he tenido ningún problema”, dice Mason.
El atleta anunció su decisión de vender sus fotografías en la plataforma OnlyFans desde el año pasado en una columna que escribió para el sitio OutSports.
“Hace poco tomé una decisión que a algunos les parecerá sorprendente: Me uní a OnlyFans. Ahora bien, antes de que saquen conclusiones precipitadas, permítanme una aclaración. Mi contenido en la plataforma es cualquier cosa menos entretenimiento para adultos. No prometo contenido explícito ni travesuras, solo un espacio divertido y lúdico donde puedo expresarme creativamente y promover la positividad corporal, la sensualidad y la autoaceptación”, escribió el atleta en junio de 2023.
Manson aclaró que, al suscribirse a su perfil, la gente no solo tendrá acceso a “una cautivadora galería de imágenes, sino que también me estarás apoyando directamente en mi viaje para clasificarme para los Juegos Olímpicos de París. Tu suscripción desempeña un papel vital para ayudarme a perseguir mis sueños atléticos y alcanzar nuevas metas en mi deporte”.
