"Una campaña misógina y racista": la campeona olímpica Imane Khelif presenta una denuncia por ciberacoso

La campeona olímpica de boxeo Imane Khelif presentó una denuncia en Francia por ciberacoso tras una catarata de críticas y conceptos erróneos sobre su género durante los Juegos de París, informó su abogado este domingo.

Khelif ganó el oro el viernes en la división de peso welter, convirtiéndose en una heroína en su natal Argelia, además de generar atención global hacia el boxeo femenino.

La denuncia fue presentada el viernes ante un grupo especial de la fiscalía de París que combate los mensajes de odio por medio de tecnologías digitales. Alegaron que Khelif sufrió “ciberacoso”, según dijo el abogado Nabil Boudi. En un comunicado, Boudi lo describió como una “campaña misógina, racista y sexista” contra la boxeadora.

La fiscalía deberá decidir si abre una pesquisa. Como es común en la ley francesa, la querella no identifica al supuesto perpetrador, pero deja en manos de los investigadores determinar quién podría ser responsable.

El desenlace de la primera pelea de Khelif en París la puso en el centro de la polarización mundial sobre la identidad de género y las regulaciones de seguridad en el deporte. Su primera rival, la italiana Angela Carini, abandonó el combate en segundos y dijo que había sentido demasiado dolor por los golpes de Khelif. A ello siguieron comentarios de figuras como el expresidente estadounidense Donald Trump, la escritora de 'Harry Potter' J.K. Rowling y otros que dijeron falsamente que Khelif era hombre o transgénero.

Khelif respondió que la ola de odiosos cuestionamientos que ha enfrentado por conceptos errados sobre su género “daña la dignidad humana”.

El debate en los Juegos surgió 16 meses después de que Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting fueron descalificadas y se les negaron las medallas en el Mundial de 2023, por parte de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), un organismo dominado por Rusia.

La IBA, que libra una agria pugna desde hace años con el COI, afirmó que ninguna de las dos boxeadoras había pasado una prueba turbia de elegibilidad para las competiciones de mujeres. En París 2024, el boxeo es regulado por un grupo que nombró el COI, con reglas de elegibilidad aprobadas en 2016 y algo obsoletas en comparación con las que rigen otros deportes olímpicos. Lin también acabó llevándose una medalla de oro.

¿Quién es Imane Khelif?

Khelif es una deportista con talento para boxear y ha competido al más alto nivel internacional, incluidos los principales torneos amateur durante los últimos seis años, así como los Juegos Olímpicos de Tokio. Tiene algunos títulos a nivel regional.

Nacida en 1999, Khelif es de una región rural del noroeste de Argelia. En un principio, su padre estaba en contra de que las mujeres practicaran el boxeo, pero Khelif dijo que dejó de lado el fútbol durante su adolescencia para concentrarse en su nueva pasión, a pesar de que tenía que viajar más de seis millas de ida y vuelta para llegar al gimnasio.

Khelif eventualmente captó la atención del equipo nacional de Argelia y debutó en un evento de relevancia en 2018, cayendo en primera ronda en los campeonatos mundiales, en ese entonces de la IBA. Salió derrotada en cinco de sus primeras seis peleas al máximo nivel amateur, pero mejoró y trascendió.

Fue una de tres boxeadoras argelinas que clasificaron para los Juegos Olímpicos en Tokio hace tres años. Ganó su primer combate, pero cayó en el segundo ante la eventual campeona, la irlandesa Kellie Harrington. Sin embargo, ganó relevancia con un buen desempeño en las siguientes dos ediciones de los campeonatos mundiales.

Una victoria frente a una boxeadora rusa habría desatado la 'persecución' contra Khelif

Khelif alcanzó la final de los campeonatos mundiales en junio 2023 en Nueva Delhi antes de ser sacada repentinamente por la AIB, que desde 2019 no es reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), la cual argumentó la presencia de altos niveles de testosterona en su sistema.

Las circunstancias de esa eliminación han sido consideradas sumamente inusuales desde que ocurrió, y en su momento Khelif se refirió a la decisión como “una gran conspiración”. Y es que previamente había competido sin problemas y fue descalificada por el órgano rector del deporte únicamente después de que venció a la popular boxeadora rusa Azalia Amineva en un certamen de 2023.

Amineva era considerada una gran promesa rusa del boxeo ya que había estado invicta hasta su derrota frente a Khelif.

La AIB es controlada por Umar Kremlev, un ruso con conexiones cercanas a Vladimir Putin. La asociación recibe gran parte de su financiamiento y patrocinio por parte de la empresa energética rusa Gazprom, además de Kremlev, que trasladó buena parte de las operaciones de la AIB a Rusia.

La AIB no es reconocida por el COI debido a problemas de corrupción, gobernanza, financieros y éticos. En medio de múltiples polémicas, especialmente por sospechas de corrupción de jueces y árbitros en diferentes Juegos, la instancia rectora del boxeo ha cambiado de dirigentes en varias ocasiones.

Tras la eliminación de las boxeadoras la AIB no reveló mucho sobre la naturaleza de los análisis que realizó a las atletas. Y fue hasta esta semana que hablaron al respecto haciendo afirmaciones falsas sobre el género de nacimiento de las atletas.

La nacionalidad y los rasgos físicos de Imane Khelif fueron motivos de ataque

Tras ser objeto de una campaña de desinformación y acusada de "atleta transgénero", el mundo árabe se ha volcado con muestras de apoyo hacia Khelif. Cada victoria de Khelif fue también la de todo el pueblo argelino y las mujeres árabes.

Hay quienes aseguran que toda la polémica, las críticas y la persecución se debe a la nacionalidad de Khelif y también a sus rasgos físicos. "No es la primera vez que se acusa de algo así a etnias distintas de la blanca… Si una mujer no encaja en la narrativa estereotipada de la etnia a la que pertenece, en este caso 'musulmana de habla árabe', no se le concederá su feminidad", aseguró a la agencia EFE una mujer egipcia que prefirió mantener su anonimato.

El COI, Thomas Bach y altos funcionarios de Argelia y Taiwán defendieron enérgicamente a Khelif y Lin, afirmando que nacieron y se criaron como mujeres y que tienen pasaportes que así lo muestran. El Comité Olímpico y Deportivo de Argelia salió en defensa de Khelif esta semana. "Nuestra campeona, Imane Khelif, permanece intacta y sin inmutarse por las afirmaciones infundadas de la IBA", afirmó el comité.

