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¿De qué murió Mel Schilling? Dedican emotivo mensaje a estrella de Married at First Sight

Este martes se reportó el fallecimiento de Mel Schilling. A continuación te contamos las causas de su muerte

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Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | lunes 23 de marzo de 2026

Este martes 24 de marzo del 2026, falleció la estrella del programa Married at First Sight, Mel Schilling, a sus 54 años.

"Para la mayoría de ustedes, ella era Mel Schilling, la reina de la telerrealidad. Para Maddie y para mí, era nuestra pequeña Melsie: una madre increíble, un modelo a seguir y un alma gemela", dijo su esposo en su cuenta de Instagram.
A continuación te contamos las causas de su muerte y el emotivo mensaje que le dedicó su esposo tras su fallecimiento.

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¿De qué murió Mel Schilling?

De acuerdo con el comunicado que dio su esposo en la cuenta oficial de Schilling de Instagram, la psicóloga murió tras su lucha contra el cáncer.

“Esta es una mujer que, a través de dos años de quimioterapia, cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó, nunca dejó de mostrar coraje”, expresó.

Compartió que Schilling fue una mujer que se hizo madre primeriza y estrella de televisión a los 42 años y que todo lo hizo a la perfección.

“Nunca dejó de mostrar coraje, gracia, compasión y empatía, y nunca faltó un día de rodaje”, dijo.


ALM

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