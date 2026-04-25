Protestas

Miles protestan en Tel Aviv contra Benjamin Netanyahu en medio de tensiones por tregua con Irán

Manifestantes rechazan la continuidad del conflicto y cuestionan el manejo del gobierno israelí en las conversaciones de alto al fuego

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump ordena fuerza letal en Estrecho de Ormuz y extiende tregua

Miles de personas se manifestaron este sábado en Tel Aviv contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, en medio del estancamiento de las negociaciones para consolidar un alto el fuego en el conflicto con Irán.

De acuerdon con la agencia Reuters, la concentración tuvo lugar en la plaza Habima, donde los asistentes corearon consignas, tocaron tambores y portaron pancartas con mensajes en hebreo, inglés y árabe, con las que expresaron su rechazo tanto a la guerra como al manejo del conflicto por parte del gobierno.

PUBLICIDAD

Más sobre Protestas

Irán ejecuta a dos manifestantes tras protestas y crece temor por más condenas a muerte
2 mins

Irán ejecuta a dos manifestantes tras protestas y crece temor por más condenas a muerte

Mundo
La identidad de Banksy, el reconocido artista urbano, 'de nuevo' descubierta
3 mins

La identidad de Banksy, el reconocido artista urbano, 'de nuevo' descubierta

Mundo
Estudiantes protestan en la Universidad de La Habana por la crisis energética en Cuba
2 mins

Estudiantes protestan en la Universidad de La Habana por la crisis energética en Cuba

Mundo
Homenaje en Francia al militante de extrema derecha golpeado hasta la muerte
3 mins

Homenaje en Francia al militante de extrema derecha golpeado hasta la muerte

Mundo
Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente
3 mins

Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente

Mundo
Miles protestan en Milán contra la presencia de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
2 mins

Miles protestan en Milán contra la presencia de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Mundo
Reporta agencia activista más de 3 mil 900 muertos en protestas en Irán
3 mins

Reporta agencia activista más de 3 mil 900 muertos en protestas en Irán

Mundo
Noticias sobre Irán hoy: Revelan cifra de personas detenidas durante protestas
2 mins

Noticias sobre Irán hoy: Revelan cifra de personas detenidas durante protestas

Mundo
¿Qué ha pasado en Irán luego de las advertencias contra EEUU y Trump?
5 mins

¿Qué ha pasado en Irán luego de las advertencias contra EEUU y Trump?

Mundo
Starlink ofrece servicio gratuito de internet en Irán, en medio de protestas, afirman activistas
1 mins

Starlink ofrece servicio gratuito de internet en Irán, en medio de protestas, afirman activistas

Mundo

“También nos oponemos a la guerra en Irán porque creemos que no ha hecho más que empeorar la situación. No nos ha acercado en absoluto a una solución, y por eso estamos aquí”, declaró Micah Kaminer, un manifestante de 69 años a Reuters.

Otra participante, Daniela Rap, de 34 años, advirtió sobre la incertidumbre que persiste pese a la tregua.

“Es como si estuviéramos en un alto el fuego, pero en cualquier momento pudiéramos volver a la guerra. Y, por otro lado, parece que nuestro gobierno no está participando realmente en esta negociación (del alto el fuego). Así que hablamos de nuestra seguridad y de la seguridad de la región, pero en realidad no somos nosotros quienes tomamos las decisiones. También existe la sensación de que ellos (el gobierno) quieren que vivamos en el caos y que no sepamos realmente lo que está sucediendo. Y creo que parte del objetivo de esta manifestación es decir, con firmeza, que queremos vivir en un país que anhele la paz y busque soluciones políticas”, comentó.

El descontento ciudadano coincide con un momento delicado en la diplomacia internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló recientemente el viaje de enviados estadounidenses a Pakistán, país que ha fungido como mediador en las conversaciones con Irán, lo que supuso un revés para las perspectivas de paz.

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha generado una escalada regional con impactos económicos globales, incluyendo el aumento de los precios del pétroleo.

PUBLICIDAD

En paralelo, Israel advirtió que podría intensificar sus ataques contra objetivos de Hezbolá, lo que pone a prueba la estabilidad del alto el fuego con Líbano y mantiene la tensión en la región.

Video Donald Trump anuncia que se extiende alto al fuego entre Israel y el Líbano
Relacionados:
ProtestasGuerraIránIsraelNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX