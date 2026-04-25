Protestas Miles protestan en Tel Aviv contra Benjamin Netanyahu en medio de tensiones por tregua con Irán Manifestantes rechazan la continuidad del conflicto y cuestionan el manejo del gobierno israelí en las conversaciones de alto al fuego

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Miles de personas se manifestaron este sábado en Tel Aviv contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, en medio del estancamiento de las negociaciones para consolidar un alto el fuego en el conflicto con Irán.

De acuerdon con la agencia Reuters, la concentración tuvo lugar en la plaza Habima, donde los asistentes corearon consignas, tocaron tambores y portaron pancartas con mensajes en hebreo, inglés y árabe, con las que expresaron su rechazo tanto a la guerra como al manejo del conflicto por parte del gobierno.

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“También nos oponemos a la guerra en Irán porque creemos que no ha hecho más que empeorar la situación. No nos ha acercado en absoluto a una solución, y por eso estamos aquí”, declaró Micah Kaminer, un manifestante de 69 años a Reuters.

Otra participante, Daniela Rap, de 34 años, advirtió sobre la incertidumbre que persiste pese a la tregua.

“Es como si estuviéramos en un alto el fuego, pero en cualquier momento pudiéramos volver a la guerra. Y, por otro lado, parece que nuestro gobierno no está participando realmente en esta negociación (del alto el fuego). Así que hablamos de nuestra seguridad y de la seguridad de la región, pero en realidad no somos nosotros quienes tomamos las decisiones. También existe la sensación de que ellos (el gobierno) quieren que vivamos en el caos y que no sepamos realmente lo que está sucediendo. Y creo que parte del objetivo de esta manifestación es decir, con firmeza, que queremos vivir en un país que anhele la paz y busque soluciones políticas”, comentó.

El descontento ciudadano coincide con un momento delicado en la diplomacia internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló recientemente el viaje de enviados estadounidenses a Pakistán, país que ha fungido como mediador en las conversaciones con Irán, lo que supuso un revés para las perspectivas de paz.

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha generado una escalada regional con impactos económicos globales, incluyendo el aumento de los precios del pétroleo.

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En paralelo, Israel advirtió que podría intensificar sus ataques contra objetivos de Hezbolá, lo que pone a prueba la estabilidad del alto el fuego con Líbano y mantiene la tensión en la región.