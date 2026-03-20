Arte La identidad de Banksy, el reconocido artista urbano, 'de nuevo' descubierta Las obras plásticas de Banksy, el connotado artista urbano británico con pinturas callejeras en varias ciudades del mundo, son casi tan fascinantes como la obsesión por conocer su verdadera identidad. Una investigación de Reuters publicada la semana pasada aborda un nuevo 'descubrimiento' de quién es el hombre tras los murales con contenido político y social.

Bristol y Londres, en Inglaterra; Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, París, Liverpool o Venecia. Estas son algunas de las ciudades donde han aparecido en las calles las pinturas urbanas del afamado artista británico conocido como Banksy, cuya verdadera identidad despierta la fascinación del público y provoca cada cierto tiempo nuevas investigaciones para determinar quién o quiénes son el o los autores de las obras callejeras.

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La semana pasada la agencia Reuters publicó una extensa investigación periodística abordando el tema. Uniendo pistas sobre murales aparecidos en Ucrania durante la guerra por la invasión rusa, con reportes policiales de un grafitero detenido en Nueva York y otros datos, el reportaje determinó que su verdadero nombres sería Robin Gunningham.

Este nombre ya había surgido en otra investigación periodístca de un tabloide británico de 2008. Entonces, el Daily Mail publicó una nota titulada "El artista de grafitis Banksy, desenmascarado... como un antiguo alumno de un colegio privado de un barrio residencial de clase media".

Esta descripción resulta llamativa, si se considera que la obra de Banksy ha estado marcada por la denuncia social, política, con mensajes provocadores.

Hace una década, alrededor de 2016, otra teoría surgió sobre la identidad —o una de ellas, de ser un nombre artístico compartido por varios— de Banksy.

Un periodista escocés, Craig Williams, indagó sobre el artista, y llegó a la conclusión de que no era otra persona sino Robert Del Naja, un antiguo grafitero británico nacido en Bristol, Inglaterra, que posteriormente fundó la banda de trip hop Massive Attack.

El argumento de Williams consiste en que existe una relación entre los sitios donde han aparecido murales de Bansky y conciertos o presentaciones de Massive Attack.

Esta posibilidad incluso fue explorada en una nota en la revista Time, que publicó un artículo titulado "¿Es Banksy en realidad Robert Del Naja, de Massive Attack?"

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Otra versión surgió en 2018, cuando el inglés Jamie Hewlett, artista gráfico y miembro fundador de la banda virtual de electropop Gorillaz, fue mencionado por la revista Metro británica como el verdadero Banksy.

Décadas de misterio y rebeldía

A la identidad desconocida de Banksy se suma una postura rebelde con aires de anarquía sobre los derechos legales sobre su obra, que ha alcanzado cotas comerciales de millones de dólares en subastas por algunas de sus piezas.

Una visita al sitio web oficial de Banksy ( https://www.banksy.co.uk/) muestra un sitio minimalista, con una galería de sus obras en exteriores, y otra para las hechas en interiores.

"¿Es usted una empresa que busca obtener una licencia para usar obras de Banksy con fines comerciales? Entonces ha llegado al lugar correcto: no es posible. Solo Pest Control Office tiene permiso para usar o licenciar mi obra de arte", indica sardónicamente la web de Banksy

Y continúa la explicación sobre el derecho legal de uso de sus obras: "En mi libro (protegido por derechos de autor) escribí que 'los derechos de autor son para perdedores', y sigo animando a cualquiera a que utilice y modifique mis obras para su propio entretenimiento personal, pero no con fines lucrativos ni para dar a entender que he respaldado algo cuando no es así. Gracias".

Pest Control Office tiene a su vez una página web donde se describe como "tutor legal para el artista Banksy". Allí aparecen publicadas aclaratorias donde se advierte al público que, por ejemplo, "la nueva exposición de Banksy en Londres no es una exposición de Banksy. No se le consultó al artista al respecto, él no ha colaborado en ella y no reembolsará el dinero si no te ha gustado".

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Este mensaje data de octubre de 2025.

También hay alertas sobre "reproducciones falsas" de cerca de 2003 que han sido halladas en circulación. "Ten mucho cuidado si estás pensando en comprar uno: nuestro servicio 'Comprueba antes de comprar' detectará la diferencia", explica Pest Control Office.