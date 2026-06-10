Protestas Estallan protestas antiinmigrantes en Irlanda del Norte tras el ataque con cuchillo perpetrado por un hombre de Sudán Hadi Alodid, de 30 años, está ya en prisión preventiva tras comparecer ante el juez. La víctima del ataque con un cuchillo habría perdido la visión del ojo izquierdo. Se han registrado graves incidentes en las protestas antiinmigración de las últimas horas

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | miércoles 10 de junio de 2026

Un hombre de 30 años originario de Sudán ha comparecido hoy ante un tribunal de Belfast (Irlanda del Norte) acusado de intento de asesinato por un ataque con arma blanca que dejó a un hombre gravemente herido y desencadenó violencia antiinmigrante en varias partes de Irlanda del Norte.

Hadi Alodid, de 30 años, fue puesto en prisión preventiva tras comparecer por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Belfast, donde un detective declaró que Alodid cegó a la víctima, Stephen Ogilvie, del ojo izquierdo durante el ataque con cuchillo.

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También fue acusado de posesión ilegal de arma blanca y de amenazar de muerte a un técnico de radiología que recibe tratamiento por una lesión en la mano tras la agresión.

"He matado a alguien, no sé si está muerto"

Cuando la policía llegó al lugar del crimen, encontraron a Alodid junto al hombre, armado con un cuchillo de cocina, según declaró el detective.

Posteriormente, Alodid le dijo al personal del hospital: "He matado a alguien, no sé si está muerto", y añadió: "Los mataré a ustedes".

El autor confeso del crimen rechazó la representación legal a través de un intérprete de árabe y no se declaró culpable ni inocente.

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Violentas protestas antiinmigración

La comparecencia ante el tribunal se produjo tras una noche de violencia en la que hombres enmascarados prendieron fuego a varias viviendas que creían que albergaban inmigrantes, quemaron contenedores de basura, incendiaron un autobús de Belfast y arrojaron objetos a la policía.

Los bomberos rescataron a varias personas de las casas en llamas.

Anselme Shima, un residente de Belfast originario del Congo, dijo haber visto humo de vehículos en llamas cerca de su casa.

“Llevo casi diez años viviendo en mi calle, tengo una buena relación con mis vecinos, pero anoche fue terrible”, dijo. “No sabemos qué hacer. Tengo miedo. Al ver esto, me pregunto si seré la próxima víctima”.

Varias familias, una de ellas con un bebé, fueron rescatadas y trasladadas a comisarías para su seguridad, según declaró el jefe de policía Jon Boutcher a la BBC.

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“No se trataba solo de familias de minorías étnicas, sino de familias de diversas comunidades que se vieron envueltas en este comportamiento despreciable anoche”, dijo Boutcher. “No hay absolutamente ninguna excusa para ello”.

Políticos de ambos partidos del gobierno de coalición de Irlanda del Norte condenaron la violencia. La primera ministra Michelle O'Neill, del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, la calificó de " vandalismo".

“Que grupos de hombres enmascarados incendien las casas de familias enteras es un acto de cobardía repugnante”, afirmó.

La viceprimera ministra Emma Little-Pengelly, del Partido Unionista Democrático, de tendencia probritánica, afirmó que "desquitarse con quienes no tuvieron nada que ver con las malas acciones de una persona es totalmente erróneo".

El video del ataque alentó las manifestaciones

El ataque del lunes, captado en video y rápidamente difundido en las redes sociales, fue aprovechado por manifestantes antiinmigración. Ogilvie, un hombre de unos 40 años, fue hospitalizado con profundos cortes en la cabeza, la cara y la espalda.

Según la policía, Alodid entró en Irlanda del Norte procedente de la vecina República de Irlanda en 2023, solicitó asilo y se le concedió un permiso de residencia de 5 años.

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte declaró que no hay información que sugiera que el ataque esté relacionado con el terrorismo y que no están buscando a otros sospechosos.

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La violencia callejera estalló a pesar de los llamamientos a la calma por parte de los políticos.

Un ataque "repugnante", según el primer ministro

El primer ministro Keir Starmer condenó el ataque con arma blanca calificándolo de "repugnante", pero afirmó que la violencia contra las personas por su origen no será tolerada.

"Las escenas vividas anoche en Belfast fueron impactantes y totalmente inaceptables", declaró Starmer en X. "No hay justificación alguna para la violencia y el desorden que presenciamos, que amenazaron a nuestras comunidades, ni para quienes los incitaron, ya sea en internet o en cualquier otro lugar. Es evidente que anoche se atacó a personas por su origen, y no lo toleraré".

Activistas de extrema derecha fomentaron las protestas que convocaron a través de las redes sociales.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte , Naomi Long, afirmó que los agitadores en las redes sociales, que "ayer habrían tenido dificultades para encontrar Belfast en un mapa", están "utilizando como arma" los miedos de la población local.

“Si se expulsa a la gente de sus hogares basándose únicamente en el color de su piel, no hay otra forma de justificarlo: es racismo, y quienes actúan de mala fe deben dar un paso atrás”, declaró a la BBC.

¿Reabrir la herida de la frontera?

Algunos políticos afirmaron que el apuñalamiento debería dar pie a una revisión de la frontera abierta entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda.

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La frontera es un tema sumamente delicado. Permitir la libre circulación de personas es un pilar fundamental del proceso de paz que puso fin, en gran medida, a décadas de violencia.

El conflicto, que involucró a militantes republicanos irlandeses y unionistas británicos y a las fuerzas de seguridad del Reino Unido, dejó casi 3,600 muertos hasta el acuerdo de paz de 1998.

Gran parte de la violencia del martes tuvo lugar en zonas obreras donde antiguos grupos paramilitares aún ejercen una considerable influencia en las calles.

La semana pasada, activistas y el vicepresidente estadounidense JD Vance aprovecharon el caso de un estudiante universitario que fue apuñalado mortalmente en Southampton, Inglaterra, en diciembre, para culpar a la inmigración de la violencia. Algunos políticos británicos se opusieron a esta postura.

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Henry Nowak, que era blanco, fue asesinado por Vickrum Digwa, un sij que denunció falsamente ante la policía haber sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak. Cuando llegaron los agentes, inicialmente trataron al herido Nowak como sospechoso antes de percatarse de su lesión e intentar reanimarlo.