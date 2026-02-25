Muertes Actor de telenovelas muere durante cita con hombre que conoció en Grindr: Lo encontraron con el cuello fracturado Detalles escalofriantes de la muerte del actor de telenovelas de tan solo 28 años fueron revelados. Así ocurrió su fallecimiento a manos de un hombre que conoció en Grindr.

Video Tabú: ¿Cómo identificar cuando el sexo duro o rudo se convierte en abuso en lugar de placer?

Se revelaron detalles de la muerte del actor de telenovelas Michael Barron, de 28 años.

De acuerdo con las autoridades, todo ocurrió cuando la estrella de la telenovela Hollyoaks fue al departamento de un sujeto identificado como Josh Baxter, luego de que ambos intercambiaran mensajes explícitos por la aplicación de citas, Grindr.

PUBLICIDAD

Los detalles fueron revelados por las autoridades de Inglaterra, donde ocurrió el crimen.

¿Cómo murió el actor de telenovelas Michael Barron?

Según las autoridades, aquel 26 de enero de 2025, Barron llegó a la casa de Baxter, ubicada en Blackley, al norte de Manchester, y hablaron de varios temas pero pronto, la conversación se tornó sexual.

A decir de Baxter, acordaron tener sexo extremo pero Barron le dijo que no quería una "palabra clave" (safe word) en caso de que la situación se pusiera complicada.

La fiscal británica Anne Whyte, detalló que Barron fue estrangulado y aparentemente inmovilizado de muñecas y tobillos, boca abajo, mientras usaba una máscara improvisada durante toda la actividad sexual.

Video "Consensuado": Sexóloga aprueba el masoquismo y los juegos rudos en las relaciones de pareja

Después del encuentro, mientras Barron seguía inmovilizado en la cama, Baxter envió mensajes a otros usuarios de Grindr aunque notó que el rostro de Barron estaba morado, pero que escuchaba ronquidos, por lo que creyó que no estaba en peligro.

Cerca de una hor después Baxter incluso ordenó algo de comer y tras recoger la comida, notó que el rostro de Barron estaba morado oscuro y ya no se escuchaban ronquidos. Realizó búsquedas en Google de qué hacer en ese caso.

Finalmente llamó a emergencias y recibió instrucciones para realizar RCP. En la madrugada del 27 de enero, buscó: "¿Es ilegal tener sexo con alguien dormido incluso si tienes su consentimiento?" e "Si matas accidentalmente a alguien estrangulándolo durante el sexo, ¿vas a la cárcel?".

Video Encontrar pareja desde tu celular: conoce las ventajas y desventajas de las aplicaciones de citas

¿De qué acusan al hombre qué mató al actor de la telenovela Hollyoaks durante una cita?

Según el reporte del forense, Baxter estranguló a Michael con tal fuerza que le fracturó un hueso y un cartílago del cuello.

PUBLICIDAD

Ante ello a fiscalía argumentó que Baxter estaba motivado sexualmente por actividades de alto riesgo. En los mensajes previos al encuentro y muerte, Baxter mencionó al actor de telenovelas que le gustaba el sexo "rudo" y le preguntó si le permitiría estrangularlo y amarrarlo. Barron consintió, e incluso le mencionó que le gustaba estar "atado, amordazado y totalmente indefenso".

Sin embargo, los fiscales consideraron que el consentimiento "no es defensa" si Baxter previó el riesgo de que sus acciones afectarían la respiración de Barron y aun así decidió correrlo.

Por su parte, la defensa de Baxter argumentó que él nunca imaginó que Barron sufriría daño y que sus búsquedas en internet fueron producto del shock y el miedo.

La jueza Tina Landale rechazó el supuesto remordimiento de Baxter, y señaló que demostró nula comprensión sobre la responsabilidad de sus actos y el riesgo de daño.

"Usted estaba muy al tanto de los peligros de estrangular y decidió ignorar las advertencias", afirmó la jueza.

Ante ello, la cita del actor de la telenovela Hollyoaks, fue condenado por causar lesiones corporales graves y asfixia intencional, por lo que recibió una sentencia de cuatro años de cárcel pues fue absuelto del cargo de homicidio involuntario.