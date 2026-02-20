Avalanchas Tormentas de nieve en Austria dejan cinco fallecidos por avalanchas Una fuerte tormenta de nieve azotó Austria el viernes, dejando cinco muertos por avalanchas y causando cortes de electricidad y caos en el transporte, según informaron las autoridades.

Una fuerte tormenta de nieve azotó Austria el viernes, dejando cinco muertos por avalanchas y causando cortes de electricidad y caos en el transporte, según informaron las autoridades.

Cuatro esquiadores fallecieron en avalanchas en la región del Tirol.

Tres de ellos murieron en un alud gigante cerca de la estación de esquí de St. Anton, según informaron las autoridades. Un alemán falleció en una pista de Nauders que quedó sepultada por la nieve. Su hijo de 16 años resultó gravemente herido, añadieron las autoridades.

La avalancha tenía aproximadamente 450 metros de ancho y casi un kilómetro de largo, según un reporte de la cadena pública Radiodifusión Austríaca (ORF).

Las nacionalidades de las otras víctimas se desconocían. El operativo de rescate fue ejecutado por los bomberos locales, cuatro equipos de rescate de montaña, tres helicópteros de emergencia y la policía alpina.

Las autoridades del Tirol hicieron un llamamiento a los esquiadores para que se mantuvieran alejados de las pistas, ya que las últimas muertes elevaron a 21 el número de fallecidos en avalanchas en Austria durante esta temporada de invierno. Afirmaron que el riesgo seguiría siendo alto durante varios días.

La quinta víctima mortal de este viernes fue un snowboarder que murió en una avalancha en la montaña Sonnenkopf, en la región Vorarlberg.

El hombre quedó sepultado y solo pudo ser recuperado muerto. Un segundo snowboarder que lo acompañaba resultó ileso. El miércoles, otro snowboarder falleció en la misma estación de esquí, reportó ORF.

Otra persona falleció en un accidente no relacionado con avalanchas, en la ciudad norteña de Linz, informó la policía. La víctima, un hombre de 53 años, murió aplastado cuando una quitanieves se cayó por unas escaleras en un complejo residencial.

Desde el jueves cayeron hasta 16 pulgadas de nieve en el país alpino, lo que provocó alertas en el sureste de Austria, especialmente en la región alrededor de la ciudad de Graz.

El aeropuerto de Viena cerró temporalmente por la mañana y los servicios de la tarde se vieron interrumpidos.

Una de las principales autopistas de Viena estuvo cerrada durante varias horas, y otros tramos fueron afectados por las malas condiciones meteorológicas, informó la asociación nacional de automovilistas, OAMTC.

Las compañías eléctricas informaron de cortes de electricidad en varias regiones del sur y el este, incluida Estiria, donde 30,000 hogares se quedaron sin electricidad.

En la vecina Eslovenia, 40,000 hogares se vieron afectados, según los medios de comunicación locales, que informaron de importantes interrupciones en el noreste del país.

