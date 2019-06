Una lancha iraní "disparó un misil a un dron de EEUU" antes del ataque a los buques, según reportes de medios

Según le dijo a CNN un funcionario de EEUU a quien no identifican, el misil no impactó al dron y se cayó al agua. Además, la fuente asegura que antes del ataque, la cámara pudo registrar cómo barcos iraníes se acercaban a los buques atacados, si bien la cadena dijo no haber tenido acceso a las supuestas imágenes.