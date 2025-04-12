Irán y EEUU acuerdan seguir conversando sobre el programa nuclear iraní: esto es lo que hay que saber

Video El FBI revela detalles de supuesto plan iraní para asesinar a Trump antes de las elecciones: esto se sabe

Irán y Estados Unidos iniciaron conversaciones en el sultanato de Omán este sábado, en un intento por reactivar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, luego de que en 2018 el presidente Donald Trump retirara a EEUU del acuerdo negociado por su predecesor Barack Obama para limitar los posibles usos militares del programa.

Ambas delegaciones acordaron tener más negociaciones la próxima semana, según informó la televisión estatal iraní el sábado al final de la primera ronda de conversaciones entre los dos países desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

La televisión estatal iraní también dijo que el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, “hablaron brevemente en presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Omán” al final de las conversaciones, marcando una interacción directa entre las dos naciones atrapadas en décadas de tensiones.

Los funcionarios estadounidenses no reconocieron de inmediato los informes iraníes.

Antes del encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, dijo a los periodistas que “las negociaciones son indirectas y, en nuestra opinión, solo se centran en el tema nuclear, y se llevarán a cabo con la voluntad necesaria para alcanzar un acuerdo en igualdad de condiciones que garantice los intereses nacionales del pueblo iraní”.

Trump ha impuesto nuevas sanciones a Irán como parte de su campaña de “máxima presión” dirigida al país, y pese a sus amenazas militares, aún cree que se podría alcanzar un nuevo acuerdo según dijo en una carta enviada al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Jamenei ha advertido que Irán respondería a cualquier agresión con un ataque propio.

Esto es lo que debes saber sobre la carta, el programa nuclear de Irán y las tensiones que han perseguido las relaciones entre Teherán y Washington desde la Revolución Islámica de 1979.

¿Por qué Trump escribió una carta al ayatolá Jamenei?

Trump envió la carta a Jamenei el 5 de marzo y dio una entrevista televisiva al día siguiente, en la que reconoció haberla enviado.

“Les escribí una carta donde dije: ‘Espero que vayan a negociar porque si tenemos que intervenir militarmente, será algo terrible’”, declaró el mandatario.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha presionado para que se realicen conversaciones mientras aumenta las sanciones y ha indicado que un ataque militar de Israel o Estados Unidos podría tener como objetivo los sitios nucleares iraníes.

Trump envió una carta durante su primer mandato, la cual provocó una airada respuesta del líder supremo.

En cambio, las cartas de Trump al líder norcoreano Kim Jong Un en su primer mandato llevaron a reuniones cara a cara, aunque no se alcanzaron acuerdos para limitar las bombas atómicas de Pyongyang y su programa de misiles capaz de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

¿Cómo ha reaccionado Irán?

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, rechazó las negociaciones directas con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán.

“No evitamos las conversaciones; es el incumplimiento de promesas lo que nos ha causado problemas hasta ahora”, dijo Pezeshkian en declaraciones televisadas durante una reunión del gabinete. “Deben demostrar que pueden generar confianza”.

Aparentemente, Jamenei reaccionó a los comentarios de Trump renovando su amenaza de acción militar.

“Amenazan con cometer actos de maldad, pero no estamos completamente seguros de que tales acciones se llevarán a cabo”, dijo el líder supremo. “No consideramos muy probable que los problemas vengan del exterior. Sin embargo, si lo hacen, sin duda enfrentarán un fuerte golpe de represalia”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, fue más allá.

“Una amenaza abierta de ‘bombardeo’ por parte de un jefe de Estado contra Irán es una escandalosa afrenta a la esencia misma de la Paz y Seguridad Internacional”, escribió en la red social X. “La violencia engendra violencia, la paz engendra paz. Estados Unidos puede elegir el curso...; y asumir las CONSECUENCIAS”.

El periódico estatal Tehran Times afirmó, sin citar una fuente, que Irán había “preparado misiles con capacidad de atacar posiciones vinculadas con Estados Unidos”. Esto, mientras Estados Unidos estaciona bombarderos furtivos B-2 en Diego García, a una distancia de ataque tanto de Irán como de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, a quienes Estados Unidos ha bombardeado intensamente desde el 15 de marzo.

¿Por qué preocupa a Occidente el programa nuclear de Irán?

Irán ha insistido durante décadas en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, sus autoridades amenazan cada vez más con buscar un arma nuclear. Actualmente, I rán enriquece uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico del 60%, siendo el único país en el mundo sin un programa de armas nucleares que lo hace.

Según el acuerdo nuclear original de 2015, a Irán se le permitió enriquecer uranio hasta un 3,67% de pureza y mantener un stock de uranio de 300 kilogramos (661 libras). El informe más reciente de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el programa de Irán situó su stock en 8,294.4 kilogramos (18,286 libras) mientras enriquece una fracción de este al 60% de pureza.

Según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Irán aún no inicia un programa de armas, pero ha “realizado actividades que lo posicionan mejor para producir un dispositivo nuclear si decide hacerlo”.

Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, advirtió en una entrevista televisada que su país tiene la capacidad de construir armas nucleares, pero no busca fabricarlas, y que no tiene problemas con las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Sin embargo, dijo que, si Estados Unidos o Israel atacaran a Irán por el tema, el país no tendría más remedio que avanzar hacia el desarrollo de armas nucleares.

“Si cometen un error respecto al tema nuclear de Irán, obligarán a Irán a tomar ese camino, porque debe defenderse”, dijo.

¿Por qué son tan malas las relaciones entre Irán y Estados Unidos?

Irán fue una vez uno de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Medio en el régimen del sha Mohammad Reza Pahlavi, quien compró armas militares estadounidenses y permitió que técnicos de la CIA operaran puestos de escucha secretos que vigilaban a la vecina Unión Soviética. La CIA impulsó un golpe de estado en 1953 que consolidó el gobierno del sha.

Pero en enero de 1979, el gobernante, gravemente enfermo de cáncer, huyó de Irán mientras crecían las manifestaciones masivas contra su gobierno. A ello le siguió la Revolución Islámica, liderada por el Gran Ayatolá Ruhollah Jomeini, y se creó el gobierno teocrático de Irán.

Más tarde ese año, estudiantes universitarios invadieron la embajada de Estados Unidos en Teherán, buscando la extradición del sha y provocando la crisis de los rehenes de 444 días, en la que se interrumpieron las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos.

En la guerra entre Irán e Irak, ocurrida en la década de 1980, Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein. Durante la “Guerra de los Petroleros” de ese conflicto, Estados Unidos lanzó un asalto de un día que paralizó a Irán en el mar, y luego derribó un avión comercial iraní que, según el ejército estadounidense, confundió con un avión de guerra.

En los años posteriores, Irán y Estados Unidos han oscilado entre la enemistad y la diplomacia a regañadientes. Sus relaciones alcanzaron su punto máximo cuando Teherán participó en el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. Pero Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del pacto, provocando tensiones en Oriente Medio que persisten hasta hoy.

