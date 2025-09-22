Kim Jong Un conserva "buenos recuerdos" de Trump y se muestra abierto a dialogar con EEUU, con una condición

Video En video: Así eliminaron rastros de ADN de Kim Jong Un tras su reunión con Putin

El líder norcoreano Kim Jong Un declaró que conserva buenos recuerdos del presidente estadounidense Donald Trump y pidió a Washington que abandone su exigencia de que Corea del Norte entregue sus armas nucleares como condición previa para reanudar una diplomacia que lleva mucho tiempo estancada.

"Si Estados Unidos descarta su obsesión delirante con la desnuclearización y, basándose en el reconocimiento de la realidad, realmente desea la coexistencia pacífica con nosotros, entonces no hay razón para que no podamos reunirnos", dijo Kim, según la agencia noticiosa KCNA.

"Personalmente, todavía guardo buenos recuerdos del presidente estadounidense Trump", agregó, en un discurso el domingo ante el Parlamento en Pyongyang, publicado este lunes por los medios oficiales.

El líder norcoreano reiteró que nunca renunciará a su programa de armas nucleares, que según los expertos considera su mayor garantía de supervivencia y la extensión del gobierno dinástico de su familia.

“Nunca dejaremos nuestras armas nucleares… No habrá negociaciones, ahora ni nunca, sobre intercambiar nada con países hostiles a cambio de levantar sanciones", declaró.

“El mundo ya sabe bien lo que hace Estados Unidos después de obligar a otros países a renunciar a sus armas nucleares y desarmarse”, señaló Kim, en una posible referencia al líder libio Muamar Gadafi, cuyo gobierno cayó en 2011 en un alzamiento popular apoyado por la OTAN.

Kim afirmó que las sanciones han ayudado a su país a "fortalecerse, desarrollar una resistencia y una capacidad de aguante que no pueden ser aplastadas por ninguna presión".

Kim descarta el diálogo con Corea del Sur

Hablando ante el parlamento de Pyongyang el domingo, Kim enfatizó que no tiene intención de reanudar el diálogo con la rival Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos que ayudó a mediar en las cumbres previas de Kim con Trump durante el primer mandato del presidente estadounidense, según el discurso, publicado este lunes por los medios estatales.

Kim suspendió prácticamente toda cooperación con Corea del Sur tras el colapso de su segunda cumbre con Trump en 2019 debido a desacuerdos sobre las sanciones lideradas por Estados Unidos contra Corea del Norte.

Las tensiones en la península coreana se han intensificado en los últimos años a medida que Kim ha acelerado su acumulación de armas y se ha alineado con Rusia en relación con la guerra en Ucrania.



Los comentarios de Kim se produjeron cuando el presidente surcoreano Lee Jae Myung partía hacia Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, donde se espera que aborde las tensiones nucleares en la península coreana y llame a Corea del Norte a regresar a las conversaciones.

También se espera que Trump visite Corea del Sur el próximo mes para asistir a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, lo que ha generado especulaciones mediáticas sobre la posibilidad de que intente reunirse con Kim en la frontera intercoreana, como hicieron durante su tercer encuentro en 2019, que finalmente no logró salvar la diplomacia nuclear.

"El momento de las declaraciones, justo antes de la visita de Trump a Corea del Sur para la cumbre de la APEC, parece ser calculado", comentó a la AFP Lim Eul-chul, de la surcoreana Universidad Kyungnam.

"Sugiere la posibilidad de una cumbre sorpresa, y al mismo tiempo parece jugar con el conocido anhelo de Trump de un Premio Nobel", agregó.

La carrera nuclear de Corea del Norte y el refuerzo de su alianza con Rusia y China

Kim ha intensificado las actividades de prueba en los últimos años, demostrando armas de diversos alcances diseñadas para atacar a los aliados de Estados Unidos en Asia y al territorio estadounidense. Los analistas dicen que el impulso nuclear de Kim tiene como objetivo presionar eventualmente a Washington para aceptar la idea de que Corea del Norte sea una potencia nuclear y negociar concesiones económicas y de seguridad desde una posición de fuerza.

Kim también busca fortalecer su influencia, reforzando la cooperación con sus aliados tradicionales, Rusia y China, en una asociación emergente destinada a reducir la influencia de Estados Unidos.

Ha enviado miles de tropas y enormes suministros de equipo militar a Rusia para apoyar la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania. Visitó Pekín a principios de este mes, compartiendo protagonismo con el presidente chino Xi Jinping y con Putin en un masivo desfile militar. Los expertos dicen que el inusual viaje al extranjero de Kim probablemente tenía como objetivo aumentar su influencia antes de una posible reanudación de conversaciones con Estados Unidos.

Existe una creciente preocupación en Seúl de que podría perder voz en futuros esfuerzos para aliviar el estancamiento nuclear en la península, mientras el Norte busca negociar directamente con Estados Unidos. Tales temores se intensificaron el año pasado cuando Kim declaró que abandonaba el antiguo objetivo de Corea del Norte de la reunificación pacífica con Corea del Sur y ordenó la reescritura de la constitución norcoreana para consolidar al Sur como enemigo permanente.

Con información de AP y AFP.

