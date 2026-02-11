Jill Zarin Estrella de televisión es despedida por sus críticas al show de Bad Bunny en el Super Bowl: esto dijo Jill Zarin reaccionó a su despido de la reunión 'The Golden Life' que forma parte del reality show 'The Real Housewives of New York City'. La empresaria, de 62 años, considera que el show de Bad Bunny fue "inapropiado" y era parte de "una declaración política".



Jill Zarin, estrella de televisión en Estados Unidos, fue despedida del programa de reunión que se grabaría como parte del reality show 'The Real Housewives of New York City', debido a sus críticas en contra del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.

La productora del proyecto, Blink49 Studios, emitió un comunicado el 10 de febrero para dar a conocer su decisión: "Ante los recientes comentarios públicos de Jill Zarin, Blink49 Studios ha decidido no seguir adelante con su participación en 'The Golden Life'. Mantenemos nuestro compromiso de presentar la serie de acuerdo con los estándares y valores de nuestra empresa", reportó Variety.

Jill Zarin reacciona a su despido

Tras darse a conocer la noticia, la empresaria dio una declaración a la revista In Touch el mismo 10 de febrero.

" Ni siquiera me dieron una oportunidad. Lo borré enseguida. La gente comete errores. Soy humana", añadió la estrella del reality show de 62 años y explicó que borró el video de Instagram al poco tiempo de que lo publicó.

¿Qué dijo Jill Zarin?

Tras terminarse la participación de Bad Bunny el 8 de febrero, Jill se expresó en un video que publicó en Instagram y que poco después borró.

"Todos estamos de acuerdo: fue el peor espectáculo de medio tiempo de la historia. Son 250 años que estamos celebrando ahora mismo en los Estados Unidos, y simplemente no creo que fuera apropiado que fuera en español".

Zarin también externó que le pareció "inapropiado" que Bad Bunny se tocara la entrepierna porque había niños mirando el espectáculo: "Y no tiene que agarrarse cada cinco segundos: ¿Es tan inseguro?".

La empresaria también dijo que no habla español, pero considera que el espectáculo "parecía una declaración política, porque literalmente no había personas blancas en todo el evento. Creo que fue una declaración política, y no me estoy posicionando para nada. Creo que fue un asunto del ICE".

Finalmente externó que era "muy triste" que la NFL se hubiera "vendido": "¡Qué vergüenza!". Minutos después eliminó el video y desactivó los comentarios en sus publicaciones.

También se refirió a Lady Gaga y dijo que no la había reconocido, pues se habría hecho un "lifting facial", por lo que tuvo que buscar su rostro en Google para identificarla.