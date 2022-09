Ivan Pechorin cae de un barco y se une a lista de empresarios rusos muertos en extrañas circunstancias

Dos días después del presunto crimen cometido por Avayev, apareció colgado en una villa española Sergei Protosenya. Su mujer y su hija de 18 años aparecieron muertas a puñaladas en sus camas. Los Protosenya habían alquilado una casa para pasar las Pascuas en la ciudad balneario de Lloret de Mar, en Cataluña. No se encontró ninguna nota de suicidio y aunque apareció un cuchillo y un hacha cerca del cuerpo del hombre, no había sangre en su ropa. Las autoridades españolas dijeron que investigaban el incidente como un posible caso de asesinato-suicidio, pero que no descartaban que la familia completa hubiese sido asesinada.