Quién es Alexander Dugin, el llamado 'cerebro de Putin' cuya hija fue asesinada en un atentado al parecer dirigido contra él

Los recientes discursos de Putin sobre el verdadero rol de Rusia en el mundo para justificar la invasión a Ucrania parecen reproducir claramente la retórica de Dugin, que aunque en algunos puntos es directamente violenta, no le ha impedido ser una voz cada vez más reconocida y con más influencia ya no solo en Europa si no también cada vez más en las Américas, como una voz aliada de los movimientos de extrema derecha en contra del liberalismo, el feminismo, etc.