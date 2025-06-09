Israel intercepta la flotilla con ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza y arresta a Greta Thunberg y otros activistas

Video ONU advierte que 14,000 bebés podrían morir de hambre en Gaza en cuestión de horas si no llega ayuda

Israel interceptó en el mar este lunes a un barco con ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza, en el que viajaban prominentes activistas como la joven sueca Greta Thunberg.

Las fuerzas israelíes interceptaron y desviaron hacia su territorio a la embarcación Madleen, que zarpó el 1 de junio de Sicilia con 12 activistas a bordo y un cargamento de ayuda con leche de fórmula, alimentos y suministros médicos, en protesta contra la mortífera campaña israelí en Gaza, que ya deja más de 54,000 palestinos muertos.

PUBLICIDAD

La Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC, por sus siglas en inglés), organizadora del viaje, dijo que los activistas a bordo habían sido “secuestrados por las fuerzas israelíes” mientras intentaban entregar una ayuda muy necesitada en el enclave palestino, sometido al bloqueo israelí.

“El barco fue abordado ilegalmente, su tripulación civil desarmada fue secuestrada, y su cargamento salvavidas, que incluía fórmula para bebés, alimentos y suministros médicos, fue confiscado”, dijo la organización en un comunicado.

Según la FFC, el barco fue abordado a las 3:02 am (hora local) en aguas internacionales.

"Se perdió la comunicación con el Madleen. El ejército israelí ha abordado el barco", dijo la organización en Telegram, calificando el incidente como "una clara violación del derecho internacional".

Tras perder la comunicación con el barco, la FFC comenzó a publicar mensajes de video pregrabados por los activistas a bordo. "Si ven este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes o fuerzas que apoyan a Israel", declaró Thunberg en uno de esos videos.

La respuesta de Israel: es "una provocación mediática"

Por su parte, Israel había asegurado en reiteradas ocasiones que impediría que el barco llegara a Gaza.

“He dado instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel para que se aseguren de que la flotilla Madleen no llegue a Gaza”, dijo el domingo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

PUBLICIDAD

Tras la intercepción de la flotilla, el Ministerio de Defensa informó que el Madleen estaba siendo conducido al puerto israelí de Ashdod y Katz dijo en X que había ordenado al ejército que cuando llegaran al puerto les mostraran a los activistas los videos de los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que el grupo “intentó realizar una provocación mediática con el único propósito de obtener publicidad”, y describió la iniciativa como "un yate de selfies" que transportaba a "celebridades".



Se espera que "los pasajeros regresen a sus países de origen", informó el ministerio y agregó: "La diminuta cantidad de ayuda en el yate que no fue consumida por los 'famosos' será transferida a Gaza por los canales humanitarios reales".

“Hay maneras de entregar ayuda a la Franja de Gaza, que no implican selfies de Instagram”, añadió la entidad, publicó imágenes que parecían mostrar a militares israelíes repartiendo sándwiches y agua en la cubierta del barco a los activistas, que llevaban chalecos salvavidas.

Israel enfrenta una fuerte presión internacional para poner fin a la guerra en Gaza, en donde la población, al borde la hambruna, está siendo bombardeada a diario. La guerra ha destruido la mayor parte del reducido territorio gazatí y ha desplazado a cerca del 90% de su población, dejando a los palestinos del enclave a expensas de una ayuda internacional que Israel controla.

Mira también: