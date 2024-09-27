Cambiar Ciudad
Israel

Qué se sabe del potente ataque de Israel contra el cuartel general de Hezbollah con el que buscaba matar a Hassan Nasrallah

Después del masivo ataque, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emprendió un sorpresivo retorno a Israel desde EEUU en donde se encontraba participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Univision picture
Por:Univision
Video Estados Unidos y aliados exigen una tregua de 21 días entre Israel y Hezbollah

El ejército israelí dijo el viernes que había atacado la sede central de Hezbollah en Beirut, donde una serie de explosiones masivas arrasaron varios edificios, generando nubes de humo naranja y negro en el cielo.

Los ataques en los suburbios al sur de la capital del Líbano se produjeron poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablara ante la ONU y prometiera que la campaña de Israel contra Hezbollah continuaría. Sus comentarios alejaron aún más las esperanzas de un alto al fuego respaldado internacionalmente destinado a evitar una espiral hacia una guerra total.

Notas Relacionadas

Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah durante más de 30 años y fiel aliado de Irán que Israel mató en Líbano

Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah durante más de 30 años y fiel aliado de Irán que Israel mató en Líbano

Mundo
5 min


Tres importantes canales de televisión israelíes dijeron que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, era el objetivo de los ataques. Dada la magnitud y el momento de las explosiones, hubo fuertes indicios de que un objetivo de alto valor podría haber estado dentro de los edificios atacados.

PUBLICIDAD

Sin embargo, poco después el grupo militante confirmó que Nasrallah estaba "bien".

En un grado nunca visto en conflictos anteriores, Israel ha tenido como objetivo desde la semana pasada eliminar a los altos dirigentes de Hezbollah. En otra señal de la importancia del ataque, la oficina del ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que se había reunido con el jefe de la fuerza aérea israelí y otros altos comandantes en la sede militar, tras recibir actualizaciones.

Más sobre Israel

En un minuto: Trump habla sobre el futuro a largo plazo de la frágil paz entre Israel y Hamas
1:13

En un minuto: Trump habla sobre el futuro a largo plazo de la frágil paz entre Israel y Hamas

Mundo
Qué viene ahora para Gaza luego de que se realizara el intercambio de rehenes y prisioneros
7 mins

Qué viene ahora para Gaza luego de que se realizara el intercambio de rehenes y prisioneros

Mundo
Las espinosas cuestiones pendientes del alto el fuego entre Israel y Hamas tras la liberación de rehenes y prisioneros
7 mins

Las espinosas cuestiones pendientes del alto el fuego entre Israel y Hamas tras la liberación de rehenes y prisioneros

Mundo
Entre llanto y abrazos: familias de rehenes israelíes los reciben tras ser liberados por Hamas
1:07

Entre llanto y abrazos: familias de rehenes israelíes los reciben tras ser liberados por Hamas

Mundo
Palestinos celebran la llegada a casa de los prisioneros liberados tras el acuerdo de alto al fuego
0:51

Palestinos celebran la llegada a casa de los prisioneros liberados tras el acuerdo de alto al fuego

Mundo
Israel dice que Hamas ya entregó a los primeros siete rehenes a la Cruz Roja como parte del alto el fuego en Gaza
5 mins

Israel dice que Hamas ya entregó a los primeros siete rehenes a la Cruz Roja como parte del alto el fuego en Gaza

Mundo
¿Qué decía la nota en la que Marco Rubio le anunció a Trump el acuerdo entre Israel y Hamas?
0:24

¿Qué decía la nota en la que Marco Rubio le anunció a Trump el acuerdo entre Israel y Hamas?

Mundo
En un minuto: Israel y Hamas llegan a un acuerdo sobre el plan de paz en Gaza impulsado por Trump
1:15

En un minuto: Israel y Hamas llegan a un acuerdo sobre el plan de paz en Gaza impulsado por Trump

Mundo
Guerra entre Israel y Hamas | Cómo ha cambiado la opinión de los estadounidenses sobre Gaza: lo que dicen las encuestas
7 mins

Guerra entre Israel y Hamas | Cómo ha cambiado la opinión de los estadounidenses sobre Gaza: lo que dicen las encuestas

Mundo
Preparan negociación entre Israel y Hamas en Egipto, mientras miles marchan en apoyo a los palestinos
4 mins

Preparan negociación entre Israel y Hamas en Egipto, mientras miles marchan en apoyo a los palestinos

Mundo

Los bombardeos del viernes fueron los más potentes vistos hasta ahora en la capital libanesa en el último año. El portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que los ataques apuntaban a la sede principal de Hezbollah, ubicada debajo de edificios residenciales. Cuatro edificios en el barrio Haret Hreik de Dahiyeh quedaron reducidos a escombros, informó la televisión Al-Manar de Hezbollah. La explosión hizo temblar las ventanas y las casas a unas 18 millas al norte de Beirut. Se vieron ambulancias dirigiéndose al lugar, con las sirenas sonando.

Los funcionarios de un hospital cercano dijeron que recibieron al menos 10 heridos, tres de ellos de gravedad, incluido un niño sirio.

Israel intensificó drásticamente sus ataques aéreos en Líbano esta semana, diciendo que está decidido a poner fin a más de 11 meses de fuego de Hezbollah en su territorio. El alcance de la operación israelí sigue sin estar claro, pero las autoridades han dicho que una invasión terrestre para expulsar al grupo militante de la frontera es una posibilidad. Israel ha enviado miles de tropas hacia la frontera en preparación a una invasión.

PUBLICIDAD

Al menos 25 personas murieron en ataques israelíes el viernes por la mañana, dijo el ministro de Salud Firass Abiad, lo que eleva el número de muertos en Líbano esta semana a más de 720. Dijo que entre los muertos había docenas de mujeres y niños.

Un ataque antes del amanecer del viernes en la ciudad fronteriza de Chebaa, principalmente sunita, alcanzó una casa y mató a nueve miembros de la misma familia, dijo la agencia de noticias estatal. Un residente identificó a los muertos como Hussein Zahra, su esposa Ratiba, sus cinco hijos y dos de sus nietos.

En la ONU, Netanyahu prometió "seguir degradando a Hezbollah" hasta que Israel logre sus objetivos.

Los comentarios de Netanyahu han empañado las esperanzas de un llamado respaldado por Estados Unidos para una tregua de 21 días entre Israel y Hezbollah para dar tiempo a una solución diplomática. Hezbollah no ha respondido a la propuesta.

El sorpresivo regreso de Netanyahu a Israel

Poco después de un ataque aéreo masivo israelí contra la sede de Hezbollah en Beirut, la oficina Netanyahu anunció que el líder israelí está acortando su visita a Estados Unidos, emprendiendo su regreso a Israel inmediatamente.

Netanyahu, quien estaba en Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, tenía previsto permanecer en Estados Unidos hasta el sábado por la noche, después del final del sabbat judío.

Los políticos israelíes normalmente no viajan en sabbat, excepto cuando se trata de asuntos de importancia excepcional.

PUBLICIDAD

Vea también:

Video “Nuestra situación es como la de la basura”: los duros testimonios de los desplazados de Líbano
Relacionados:
IsraelHezbollahLíbanoGuerra Israel-HamasBenjamín NetanyahuOrganización de las Naciones UnidasGobierno de Estados UnidosEstados Unidos de AméricaEstados Unidosataque

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD