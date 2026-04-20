Ejército Soldado israelí daña estatua de Jesús en Líbano; Netanyahu promete castigo "severo" La imagen del militar golpeando en la cabeza la imagen religiosa desató indignación y el caso ya es investigado por el ejército de Israel

Video Ejército israelí investiga a soldado por destruir una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano

Un soldado israelí fue captado golpeando la cabeza de una estatua de Jesús en el sur del Líbano, un hecho que desató indignación y ya es investigado por el ejército de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que la imagen corresponde a un elemento desplegado en esa zona. Tras una revisión inicial, la institución calificó la conducta como grave y subrayó que es contraria a los valores que rigen a sus tropas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que la imagen de la profanación de la figura religiosa corresponde a un elemento desplegado en esa zona del Líbano. Imagen Reuters



El caso está siendo analizado por el Mando Norte y procesado a través de la cadena de mando, con la promesa de aplicar sanciones conforme a los resultados de la investigación. Además, el ejército indicó que trabaja para colaborar en la restauración de la estatua afectada.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó el hecho y advirtió que se tomarán "medidas severas" contra el responsable.

Las FDI también reiteraron que sus operaciones en el sur del Líbano tienen como objetivo desmantelar infraestructura vinculada a Hezbolá, y aseguraron que no buscan dañar instalaciones civiles ni símbolos religiosos.

El incidente ocurre en un país donde la comunidad cristiana tiene un peso significativo —alrededor del 35% de la población—, lo que ha amplificado la sensibilidad frente a este tipo de actos.

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Una ofensa que trasciende lo religioso

La profanación de una imagen de Jesús no solo impacta a la c omunidad cristiana libanesa, sino que también representa una falta grave para sectores de la propia sociedad israelí.

Israel alberga minorías cristianas y mantiene vínculos históricos con sitios sagrados, por lo que acciones contra símbolos religiosos contradicen principios de respeto interreligioso que el propio Estado promueve.