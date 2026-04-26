Guerra Los ataques de Israel a Líbano han dejado más de 2,500 muertos desde marzo y nuevo bombardeo deja 10 víctimas este domingo La cifra fue actualizada en un comunicado oficial este domingo 26 de abril de 2026 por el Ministerio de Salud de Líbano, en medio de un alto el fuego frágil que se mantiene bajo presión

Video Israel y el Líbano tendrán cese al fuego por diez días, el anuncio lo realizó Donald Trump

El Ministerio de Salud de Líbano informó este domingo que al menos 2,509 personas han muerto y más de 7,750 han resultado heridas desde el 2 de marzo, como consecuencia de los ataques atribuidos a Israel en el marco de la actual escalada en la frontera sur.

La cifra fue actualizada en un comunicado oficial, en medio de un alto el fuego frágil que se mantiene bajo presión. Pese a la reciente extensión del acuerdo —impulsado por Estados Unidos para prolongarlo por tres semanas—, los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, han continuado.

PUBLICIDAD

En este contexto, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron órdenes urgentes de evacuación para al menos siete localidades del sur del Líbano, ubicadas al norte del río Litani. El ejército israelí justificó estas acciones al señalar que responde a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá, por lo que mantiene operaciones dirigidas contra su infraestructura.

Video Irán vuelve a cerrar el Estrecho de Ormuz en medio de tensiones con EE.UU.

Nuevo ataque deja al menos 10 muertos

Un bombardeo reciente en el sur de Líbano dejó al menos 10 personas muertas y varios heridos, según reportes oficiales, en uno de los episodios más letales en los últimos días.

El ataque, atribuido a Israel, impactó zonas donde también opera Hezbolá. Aunque Israel sostiene que sus objetivos son posiciones del grupo armado, autoridades libanesas han señalado que entre las víctimas hay civiles.

Este nuevo episodio refleja la persistencia de la violencia pese a los intentos de tregua, en una frontera que se mantiene como uno de los principales focos de tensión en Medio Oriente.