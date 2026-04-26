Guerra

Los ataques de Israel a Líbano han dejado más de 2,500 muertos desde marzo y nuevo bombardeo deja 10 víctimas este domingo

La cifra fue actualizada en un comunicado oficial este domingo 26 de abril de 2026 por el Ministerio de Salud de Líbano, en medio de un alto el fuego frágil que se mantiene bajo presión

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Israel y el Líbano tendrán cese al fuego por diez días, el anuncio lo realizó Donald Trump

El Ministerio de Salud de Líbano informó este domingo que al menos 2,509 personas han muerto y más de 7,750 han resultado heridas desde el 2 de marzo, como consecuencia de los ataques atribuidos a Israel en el marco de la actual escalada en la frontera sur.

La cifra fue actualizada en un comunicado oficial, en medio de un alto el fuego frágil que se mantiene bajo presión. Pese a la reciente extensión del acuerdo —impulsado por Estados Unidos para prolongarlo por tres semanas—, los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, han continuado.

PUBLICIDAD

Más sobre Guerra

Miles protestan en Tel Aviv contra Benjamin Netanyahu en medio de tensiones por tregua con Irán
2 mins

Miles protestan en Tel Aviv contra Benjamin Netanyahu en medio de tensiones por tregua con Irán

Mundo
Guerra en Irán hoy: Trump cancela el viaje de Witkoff y Kushner a Pakistán para las conversaciones entre Estados Unidos e Irán
27 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy: Trump cancela el viaje de Witkoff y Kushner a Pakistán para las conversaciones entre Estados Unidos e Irán

Mundo
Atacan con líquido rojo a Reza Pahlavi, príncipe heredero iraní exiliado, en Berlín
1 mins

Atacan con líquido rojo a Reza Pahlavi, príncipe heredero iraní exiliado, en Berlín

Mundo
Operadores apostaron $430 millones a la baja del petróleo antes de que Trump extendiera el cese al fuego con Irán
3 mins

Operadores apostaron $430 millones a la baja del petróleo antes de que Trump extendiera el cese al fuego con Irán

Mundo
La controversia sobre las 8 mujeres iraníes: Trump dice que iban a ser ejecutadas; Irán lo niega
3 mins

La controversia sobre las 8 mujeres iraníes: Trump dice que iban a ser ejecutadas; Irán lo niega

Mundo
Lista de productos que subirán de precio en todo el mundo por guerra en Irán
2 mins

Lista de productos que subirán de precio en todo el mundo por guerra en Irán

Mundo
Guerra en Irán hoy | En vivo: Irán cierra totalmente el estrecho de Ormuz y amenaza con atacar embarcaciones
45 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy | En vivo: Irán cierra totalmente el estrecho de Ormuz y amenaza con atacar embarcaciones

Mundo
Guerra en Irán hoy | En vivo: Trump asegura que “Estados Unidos se quedará con todo el polvo nuclear de Irán”
38 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy | En vivo: Trump asegura que “Estados Unidos se quedará con todo el polvo nuclear de Irán”

Mundo
Guerra en Irán hoy | En vivo: El alto el fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano ha entrado en vigor
60 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy | En vivo: El alto el fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano ha entrado en vigor

Mundo
Guerra en Irán hoy: Noticias actuales del conflicto en Medio Oriente; Trump afirma que China ha acordado no suministrar armas a Irán
57 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy: Noticias actuales del conflicto en Medio Oriente; Trump afirma que China ha acordado no suministrar armas a Irán

Mundo

En este contexto, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron órdenes urgentes de evacuación para al menos siete localidades del sur del Líbano, ubicadas al norte del río Litani. El ejército israelí justificó estas acciones al señalar que responde a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá, por lo que mantiene operaciones dirigidas contra su infraestructura.

Video Irán vuelve a cerrar el Estrecho de Ormuz en medio de tensiones con EE.UU.

Nuevo ataque deja al menos 10 muertos

Un bombardeo reciente en el sur de Líbano dejó al menos 10 personas muertas y varios heridos, según reportes oficiales, en uno de los episodios más letales en los últimos días.

El ataque, atribuido a Israel, impactó zonas donde también opera Hezbolá. Aunque Israel sostiene que sus objetivos son posiciones del grupo armado, autoridades libanesas han señalado que entre las víctimas hay civiles.

Este nuevo episodio refleja la persistencia de la violencia pese a los intentos de tregua, en una frontera que se mantiene como uno de los principales focos de tensión en Medio Oriente.

Video Medio Oriente: ¿Por qué hay tensión luego de anunciarse un cese al fuego temporal entre Israel y Líbano?
Relacionados:
GuerraMedio OrienteIsraelmuertosNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX