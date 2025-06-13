Qué instalaciones nucleares de Irán atacó Israel (de las que se conocen)

Video Las primeras imágenes del ataque de Israel contra decenas de objetivos en Irán

Israel atacó múltiples instalaciones nucleares y militares iraníes el viernes, en medio de la creciente tensión por el avance del programa nuclear de Teherán y de las negociaciones entre el gobierno de Donald Trump y la república islámica.

Los líderes israelíes afirmaron que el ataque, que llamaron "preventivo", era necesario para evitar lo que, según ellos, era una amenaza inminente de que Irán construyera bombas nucleares.

Pero Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico y las agencias de inteligencia estadounidenses han determinado que Teherán no buscaba activamente la bomba.

El ataque se produjo un día después de que la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) censurara a Irán por primera vez en 20 años por no colaborar con sus inspectores. Irán anunció inmediatamente que establecería una tercera planta de enriquecimiento en el país y que reemplazaría algunas centrifugadoras por otras más avanzadas.

Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones que podrían haber resultado en el levantamiento por parte de Estados Unidos de algunas de sus severas sanciones económicas contra Irán a cambio de que Teherán limitara drásticamente o pusiera fin a su enriquecimiento de uranio.

A continuación, un vistazo a algunos de los principales sitios iraníes y su importancia en el programa de Teherán.

Instalación de enriquecimiento de Natanz

La instalación nuclear iraní de Natanz, ubicada a unas 135 millas al sureste de Teherán, es el principal centro de enriquecimiento del país. El OIEA confirmó que fue alcanzada por los bombardeos israelíes del viernes.

Parte de la instalación, ubicada en la meseta central de Irán, es subterránea para defenderse de posibles ataques aéreos. Opera un total de casi 70 cascadas, o grupos de centrifugadoras que trabajan juntas para enriquecer uranio con mayor rapidez.

Natanz ha sido blanco de un sabotaje cibernético con el virus Stuxnet, que se cree es una creación israelí y estadounidense y que destruyó centrifugadoras. Dos sabotajes separados, atribuidos a Israel, también han afectado a la instalación.

Instalación de enriquecimiento de Fordo

La instalación nuclear iraní de Fordo se encuentra a unas 60 millas al suroeste de Teherán. También alberga cascadas de centrifugadoras, pero no es una instalación tan grande como la de Natanz.

Enterrada bajo una montaña y protegida por baterías antiaéreas, Fordo parece diseñada para resistir ataques aéreos.

Su construcción comenzó al menos en 2007, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, aunque Irán no informó al organismo de control nuclear de la ONU sobre la instalación hasta 2009, después de que Estados Unidos y las agencias de inteligencia occidentales aliadas conocieran su existencia. Eso creó una crisis con las grandes potencias del Consejo de Seguridad de la ONU.

Teherán lo presentó primero como un "emplazamiento de emergencia" en una zona montañosa, cerca de una base militar, para protegerse de ataques aéreos. Pero posteriormente indicó que se trataba de una planta de enriquecimiento de uranio capaz de albergar unas 3,000 centrifugadoras.

Fue allí donde se detectaron partículas de uranio enriquecido al 83.7% a principios de 2023. Irán alegó que ese elevado nivel se debió a "fluctuaciones involuntarias" en el proceso de enriquecimiento.

Central nuclear de Bushehr

La única central nuclear comercial de Irán se encuentra en Bushehr, en el golfo Pérsico, a unas 465 millas al sur de Teherán. La construcción de la planta comenzó durante el mandato del sha iraní Mohammad Reza Pahlavi a mediados de la década de 1970. Tras la Revolución Islámica de 1979, la planta fue blanco recurrente de la guerra entre Irán e Irak. Posteriormente, Rusia completó la construcción.

Irán está construyendo otros dos reactores similares en el mismo emplazamiento. Bushehr se alimenta de uranio producido en Rusia, no en Irán, y está supervisado por el OIEA.

Reactor de agua pesada de Arak

El reactor de agua pesada de Arak se encuentra a 155 millas al suroeste de Teherán y oficialmente destinado a producir plutonio para la investigación médica, comenzó en los años 2000 pero el proyecto se congeló en virtud del Acuerdo de Viena de 2015. Se retiró el núcleo del reactor y se vertió hormigón sobre él.

Está previsto que el sitio, ahora denominado Jondab, entre en funcionamiento en 2026, según la información facilitada por Irán al OIEA.

El agua pesada ayuda a refrigerar los reactores nucleares, pero genera plutonio como subproducto que podría utilizarse en armas nucleares.

Esto proporcionaría a Irán otra vía para desarrollar la bomba atómica, además del uranio enriquecido, si decidiera hacerlo. Irán había acordado, en virtud del acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, rediseñar la instalación para mitigar las preocupaciones sobre la proliferación armamentística.

Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán

La instalación de Isfahán, a unas 215 millas al sureste de Teherán, emplea a miles de científicos nucleares. También alberga tres reactores de investigación y laboratorios chinos asociados con el programa atómico del país.

Allí se convierte 'yellow cake' o pasta amarilla (polvo concentrado de mineral de uranio extraído de minas del desierto iraní) en tetrafluoruro y luego hexafluoruro de uranio (UF4 y UF6), los gases se introducen en centrifugadoras para producir uranio enriquecido.

También en Isfahán, un laboratorio inaugurado en abril de 2009, Irán produce combustible poco enriquecido para futuras centrales eléctricas.

A principios de 2024, el país anunció el inicio de la construcción de un nuevo reactor de investigación en este emplazamiento.

Reactor de Investigación de Teherán

El Reactor de Investigación de Teherán se encuentra en la sede de la Organización de Energía Atómica de Irán, el organismo civil que supervisa el programa atómico del país.

Estados Unidos proporcionó el reactor a Irán en 1967 para la producción de isótopos médicos y como parte del programa estadounidense 'Átomos para la Paz' durante la Guerra Fría.

Inicialmente requería uranio altamente enriquecido, pero posteriormente fue reacondicionado para utilizar uranio poco enriquecido debido a la preocupación por la proliferación armamentística.