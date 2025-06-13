Israel vs Irán: la capacidad militar de cada uno y el rol de EEUU

Video Las primeras imágenes del ataque de Israel contra decenas de objetivos en Irán

Los ataques israelíes contra Irán el viernes y las promesas de represalias de Teherán han acercado a los dos adversarios de Oriente Medio a una guerra total, que también amenaza con salpicar a Estados Unidos, al menos en cierta medida.

Al menos en tamaño, Irán parece tener cierta ventaja, con 88 millones de habitantes y una superficie de 618,000 millas cuadradas, en comparación con los 9 millones de habitantes y 8,500 millas cuadradas de Israel. Sin embargo, desde el punto de vista militar, esos números no tienen demasiado valor.

PUBLICIDAD

¿Cómo se comparan entonces los ejércitos de Irán e Israel?

Irán cuenta con una gran fuerza permanente, pero también depende de aliados y operaciones encubiertas que se han visto gravemente afectadas en los últimos meses por las acciones estadounidenses e israelíes.

Israel, por su parte, se vale tanto de operaciones encubiertas como de robustas fuerzas regulares terrestres y aéreas, aparentemente inigualables en la región. Aunque prácticamente iguales en número de efectivos, ambos ejércitos poseen tácticas y potencia de fuego notablemente diferentes.

¿Con qué fuerza militar cuenta Irán?

Las tropas iraníes se dividen entre las fuerzas armadas regulares, generalmente encargadas de proteger las fronteras iraníes y realizar tareas militares más convencionales, y la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar que incluye la Fuerza Quds de élite, el Comando de Misiles Estratégicos y la brigada cibernética.

Las fuerzas regulares comandan la mayor parte de la tropa —unos 600,000 militares— mientras que la Guardia Revolucionaria cuenta con unos 200,000 efectivos repartidos entre varias divisiones. Junto con las milicias aliadas de Irán en el llamado Eje de la Resistencia, se cree que sus fuerzas convencionales se han visto gravemente afectadas por las operaciones militares israelíes y estadounidenses durante el último año.

El equipo militar iraní es heterogéneo, incluyendo algunos proporcionados por la Unión Soviética y otros por Estados Unidos antes de la Revolución Islámica de 1979, además de las incorporaciones rusas más recientes. Con un estimado de 350 aviones, lo anticuado de su fuerza aérea la pone muy por detrás de Israel, tanto en cantidad como en calidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Irán tiene la capacidad de producir una amplia gama de vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones) y equipos similares, como lo demuestran los Shahed que ha vendido a Rusia en grandes cantidades para su uso en la guerra en Ucrania.

La seguridad de sus altos comandantes ha sido un problema recurrente para Irán, con el jefe de la Guardia Revolucionaria, general Hosein Salami, y el general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, entre los fallecidos en los ataques del viernes en Teherán. Científicos nucleares de alto rango también murieron. Otros altos comandantes han muerto en ataques recientes en la región.

El programa nuclear iraní ha avanzado en los últimos años, y se cree que ha desarrollado suficiente uranio enriquecido a niveles cercanos al grado bélico para producir múltiples armas nucleares en cuestión de meses si tomara la decisión.



Pero Irán necesitaría aún más tiempo para desarrollar un misil u otros medios para fabricarlos. Sin embargo, Israel no parece dispuesto a correr ese riesgo, ya que ya ha atacado instalaciones que fabrican material nuclear y misiles balísticos.

¿Cuál es el potencial militar de Israel?

Las formidables fuerzas terrestres, marítimas y aéreas de Israel se basan tanto en la tecnología estadounidense y europea más avanzada como en una robusta industria nacional de defensa capaz de diseñar, construir y mantener una amplia gama de armamentos, lo que le permite enfrentarse a sus oponentes en múltiples frentes simultáneamente.

Para ser una nación pequeña, también cuenta con un considerable contingente militar, con unos 170,000 efectivos en servicio activo y otros 400,000 en la reserva. Aunque menos que Irán, las fuerzas israelíes tiene amplia experiencia en los conflictos regionales.

PUBLICIDAD

Otro elemento de gran importancia son los escudos antimisiles con que cuenta Israel, un sofisticado sistema desarrollado durante décadas con apoyo estadounidense y que ahora el presidente Donald Trump busca replicar con su 'Domo de Oro'.

En octubre de 2024, un ataque masivo con misiles iraníes contra Israel causó solo daños limitados, en parte gracias a la ayuda de Estados Unidos para derribar misiles iraníes.

El llamado 'Domo de Hierro' es capaz de detectar fuego enemigo y desplegarse solo si el proyectil se dirige hacia un centro de población o una infraestructura militar o civil sensible. Los líderes israelíes afirman que el sistema no está 100% garantizado, pero le atribuyen la prevención de daños graves e innumerables bajas.

Además, aunque nunca ha reconocido tenerlas, se cree ampliamente que Israel es el único estado con armas nucleares en Oriente Medio.

Y finalmente, Israel también cuenta con Estados Unidos como un firme aliado que ha sido clave en conflictos anteriores y probablemente lo será en cualquier conflicto futuro.

El papel de Estados Unidos en una eventual escalada entre Irán e Israel

Antes de los ataques del viernes, Irán había prometido represalias masivas ante cualquier ataque, no solo contra Israel, sino también contra bases estadounidenses en la región. Un funcionario prometió expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio mediante la destrucción de su infraestructura militar.

Sin embargo, la capacidad de atentar contra intereses de EEUU en la región de Irán a través de sus aliados en la región se ha visto diezmada seriamente por los ataques israelíes contra los palestinos de Hamas y la milicia libanesa Hezbolá. Los hutíes de Yemen han sido golpeados también en tiempos recientes directamente por EEUU.



Estados Unidos se ha distanciado de las acciones israelíes, pero podría ser blanco de represalias iraníes. Entre los activos estadounidenses en la región se encuentran un portaaviones con unos 60 cazas en el mar Arábigo, junto con docenas de otros aviones en bases por toda la región, así como miles de soldados.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que Israel tomó "medidas unilaterales contra Irán", advirtiendo a la república islámica que no ataque intereses estadounidenses.