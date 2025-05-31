Irán ha acumulado más uranio cercano a grado militar, dice organismo de control de la ONU

Video El momento en que una niña de 6 años escapa de una escuela en llamas tras ataque israelí en Gaza

Irán ha incrementado aún más su reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos al grado militar, según un informe confidencial del organismo nuclear de la ONU publicado el sábado, en el cual se insta a Teherán a cambiar urgentemente de rumbo y cooperar con la investigación.

El informe llega en un momento sensible, mientras Teherán y Washington han sostenido varias rondas de conversaciones en las últimas semanas sobre un posible acuerdo nuclear que el presidente Donald Trump intenta lograr.

El informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena afirma que, al 17 de mayo, Irán ha acumulado 408,6 kilogramos (900,8 libras) de uranio enriquecido hasta un 60%.

Eso representa un aumento de 133,8 kilogramos (294,9 libras), casi un 50% más, desde el último informe del OIEA en febrero. El material enriquecido al 60% está a un paso técnico del nivel de grado militar del 90%. El informe de febrero fijaba esta reserva en 274,8 kilogramos (605,8 libras).

¿Qué dice el informe sobre Irán?

El informe del OIEA lanza una severa advertencia, al señalar que Irán es ahora "el único Estado no poseedor de armas nucleares que produce tal material", algo que el organismo calificó como “motivo de seria preocupación”.

Aproximadamente 42 kilogramos de uranio enriquecido al 60% serían, en teoría, suficientes para fabricar una bomba atómica si se enriquecieran hasta el 90%, según el organismo.

El informe trimestral del OIEA también estimó que, al 17 de mayo, el total de la reserva de uranio enriquecido de Irán ascendía a 9.247,6 kilogramos. Esto supone un aumento de 953,2 kilogramos desde el informe de febrero.

Irán ha sostenido que su programa nuclear es exclusivamente pacífico, pero el director del OIEA, Rafael Mariano Grossi, advirtió que Teherán tiene suficiente uranio enriquecido a niveles cercanos al grado militar como para fabricar “varias” bombas nucleares si así lo decidiera.

Funcionarios iraníes han sugerido cada vez con mayor frecuencia que Teherán podría buscar fabricar una bomba atómica. Las agencias de inteligencia de EEUU evalúan que Irán aún no ha iniciado un programa de armas, pero ha “llevado a cabo actividades que lo posicionan mejor para producir un dispositivo nuclear si así lo decide”.

Reacción inmediata de Israel y luego de Irán

Israel declaró el sábado que el informe es una clara señal de advertencia de que “Irán está totalmente decidido a completar su programa de armas nucleares”, según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. Israel viene barajando atacar sitios de desarrollo nuclear iraní desde hace meses.

El comunicado de la OIEA “refuerza con firmeza lo que Israel ha dicho durante años: el propósito del programa nuclear de Irán no es pacífico”, según el gobierno de Benjamin Netanyahu. Pidió a la comunidad internacional que “actúe ahora para detener a Irán”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán acusó el sábado a Israel de proporcionar "información poco fiable y engañosa" al organismo de control nuclear: "Basarse en fuentes de información poco fiables y engañosas proporcionadas por el régimen israelí... contraviene los principios de verificación profesional del OIEA", declaró el ministerio en un comunicado.

Llamado a la cooperación

Grossi dijo el sábado que “reitera su urgente llamado a Irán para que coopere plena y efectivamente” con la investigación que lleva años abierta por parte del OIEA sobre rastros de uranio descubiertos en varios sitios iraníes.

El OIEA también distribuyó el sábado a sus Estados miembros un segundo informe confidencial de 22 páginas, al que la agencia AP accedió, solicitado por Grossi tras una resolución aprobada en noviembre pasado por la Junta de Gobernadores del OIEA, compuesta por 35 miembros.

En este llamado “informe integral”, el OIEA declaró que la cooperación de Irán ha sido “menos que satisfactoria” respecto a los rastros de uranio detectados por inspectores del organismo en varios lugares que Teherán no ha declarado como sitios nucleares.

¿Qué inspecciona el OIEA en Irán?

Después de un bloqueo inicial, los inspectores del OIEA lograron tomar muestras en 2020 de otros dos sitios donde también detectaron partículas de uranio de origen humano. Los tres sitios pasaron a ser conocidos como Turquzabad, Varamin y Marivan.

Un cuarto sitio no declarado, llamado Lavisan-Shian, también es parte de la investigación del OIEA, pero sus inspectores nunca lo visitaron porque fue arrasado y demolido por Irán después de 2003.

En el informe integral del sábado, el OIEA afirma que “la falta de respuestas y aclaraciones por parte de Irán” respecto a Lavisan-Shian, Varamin y Marivan “ha llevado al organismo a concluir que estos tres lugares, y posiblemente otros relacionados, fueron parte de un programa nuclear estructurado no declarado llevado a cabo por Irán hasta principios de los 2000 y que algunas actividades usaron material nuclear no declarado”.

¿Qué sigue?

El informe integral del sábado podría sentar las bases para posibles nuevas acciones por parte de países europeos, lo que podría escalar las tensiones entre Irán y Occidente. Los países europeos podrían activar las sanciones automáticas contra Irán que fueron levantadas bajo el acuerdo nuclear original de 2015, antes de octubre, cuando expira formalmente dicho pacto.

El jueves, altos funcionarios iraníes rechazaron las especulaciones sobre un acuerdo nuclear inminente con Estados Unidos, enfatizando que cualquier pacto debe levantar completamente las sanciones y permitir que continúe el programa nuclear del país.

Estas declaraciones llegaron un día después de que Trump dijera que le había pedido a Netanyahu no atacar a Irán para dar más tiempo a su administración de lograr un nuevo acuerdo con Teherán. Trump dijo el viernes que aún cree que un acuerdo podría alcanzarse en un “futuro no muy lejano”.

“No quieren ser volados por los aires. Preferirían hacer un trato”, dijo Trump sobre Irán. Y añadió: “Sería algo grandioso si lográramos un acuerdo sin que caigan bombas por todo Medio Oriente”.