¿La Armada está lista para escoltar buques petroleros en estrecho de Ormuz? Esto dijo el secretario de Energía

Desde el inicio de la guerra contra Irán, el presidente Donald Trump ha intentado tranquilizar a los mercados ofreciendo escoltas de la Marina estadounidense para petroleros y facilidades de reaseguro para las compañías navieras, pero hasta ahora esas escoltas no han ocurrido.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no están actualmente “listas” para escoltar buques petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz, porque todos sus recursos están concentrados en atacar a Irán, afirmó este jueves el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Las declaraciones de Wright se produjeron mientras un ataque contra dos petroleros frente a las costas de Irak dejó al menos un muerto, y los precios del petróleo llegaron a superar los 100 dólares por barril.

“Sucederá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos”, dijo Wright a CNBC. “Todos nuestros recursos militares en este momento están enfocados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria que produce esas capacidades ofensivas”.

El secretario agregó que es “bastante probable” que esas escoltas comiencen antes de que termine el mes y que este jueves tenía reuniones en el Pentágono para discutir sobre ese tema.

Guerra de Irán: "la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero"

Mientras Irán lanza una nueva ola de ataques contra objetivos energéticos en el Golfo, la Agencia Internacional de la Energía afirmó que la guerra “está creando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes —incluida infraestructura energética— también han afectado el suministro.

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor liberación de su historia.

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles, dijo Wright, mediante un acuerdo de intercambio que permitirá que 200 millones de barriles regresen a la Reserva Estratégica de Petróleo del país en el plazo de un año.

Sin embargo, esta medida no logró disipar los temores sobre un posible estrangulamiento del suministro energético, mientras el estrecho de Ormuz —por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial— permanece prácticamente bloqueado.

El secretario de Energía dijo además a CNN que cree que los mercados “están muy bien abastecidos de petróleo en este momento” y que los precios a corto plazo “se basan más en la psicología que en los flujos reales de petróleo”.

¿Rusia se beneficia?

Estados Unidos también ha tomado medidas para relajar algunas sanciones sobre el petróleo ruso transportado por mar, permitiendo a India una exención temporal para comprar ese crudo, con el objetivo de compensar los problemas de suministro provocados por la guerra.

Wright dijo a CNN que esa exención no constituye un “alivio de sanciones” para Rusia, argumentando que ese petróleo ya estaba destinado a China.

“Rusia no está recibiendo alivio de sanciones. Todo ese petróleo es crudo que ya está en el mar esperando turno para descargarse en China”, afirmó, calificando la medida como “una solución pragmática” en medio de la crisis actual.

Las declaraciones de Wright se produjeron un día después de que un enviado del presidente ruso, Vladimir Putin, se reuniera con negociadores estadounidenses en Florida, en los primeros contactos entre Moscú y Washington desde el inicio de la guerra con Irán.

Kirill Dmitriev calificó la reunión de “productiva” y aseguró que Washington “está empezando a comprender mejor” la importancia del petróleo ruso.

