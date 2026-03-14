El Pentágono divulga identidades de los seis militares fallecidos en avión estrellado en Irak
El Departamento de Guerra anunció este sábado las identidades de los seis miembros de la Fuerza Aérea fallecidos tras estrellarse un avión cisterna militar en Irak esta semana, en las operaciones por la guerra contra Irán.
El Departamento de Guerra anunció este sábado las identidades de los seis miembros de la Fuerza Aérea fallecidos tras estrellarse un avión cisterna militar KC-135 en Irak esta semana, en las operaciones por la guerra contra Irán.
Los nombres y rangos de los fallecidos son:
- Mayor John A. Klinner, 33 años, de Auburn, Alabama
- Capitana Ariana G. Savino, 31 años, de Covington, Washington
- Sargento Técnico Ashley B. Pruitt, 34 años, de Bardstown, Kentucky
Estos tres militares estaban asignados a la 6ta Ala Aérea de Reabastecimiento de Combustible, en la Base de la Fuerza Aérea MacDill, de Florida.
- Capitán Seth R. Koval, 38 años, de Mooresville, Indiana
- Capitán Curtis J. Angst, 30 años, de Wilmington, Ohio
- Sargento Técnico Tyler H. Simmons, 28 años, de Columbus, Ohio
Estas tres víctimas estaban asigandas a la 121° Ala de Reabastecimiento en la Base Aérea Rickenbacker de la Guardia Nacional, en Columbus, Ohio.
"Los seis aviadores fallecieron el 12 de marzo de 2026 en el accidente de un KC-135 en el oeste de Irak. El incidente está siendo investigado", informó el Pentágono.
El Comando Central aseguró que el incidente no se debió a fuego amigo o enemigo, mientras que grupo proiraníes en Irak han difundido que la aeronave fue derribada por un misil.