Petróleo El petróleo se mantiene por encima de los $100 por barril y eleva la presión inflacionaria La guerra en Irán sigue haciendo subir los precios del petróleo, lo que aumenta la presión inflacionaria sobre la economía mundial.

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El precio del petróleo brent aumentó 11% esta semana y cerró por encima de los $100 por barril, reflejando el impacto de la guerra en Medio Oriente de EEUU e Israel contra Irán en los mercados petroleros.

Irán ha respondido a la ofensiva bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, y ha atacado infraestructura energética en el golfo Pérsico.

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Eso presionó los precios del petróleo que, a pesar de una liberación récord de reservas estratégicas, superó el jueves el umbral de los 100 dólares al cierre.

El anuncio de Estados Unidos de flexibilizar en parte las sanciones al petróleo ruso parece haber frenado por ahora el encarecimiento del crudo y, consecuentemente, el descalabro en las bolsas.

Al cierre, el barril del Brent del mar del Norte, referente del mercado europeo, tenía un precio de 103.14 dólares, es decir, un incremento de más del 42% en el período y del 11% en la semana. Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, aumentó más de un 47% desde el inicio del conflicto hasta 98.71 dólares.

Sin embargo, los niveles están por debajo de lo que se vio el lunes al inicio de la jornada en Asia, cuando cuando rozaron el umbral de los 120 dólares.

"Los mercados siguen dominados por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y las variaciones de los precios del petróleo", afirmaron los analistas de Natixis.

Con los países del golfo Pérsico recortando la producción y los petroleros atrapados en esa zona, los precios de referencia del oro negro han subido entre un 40% y un 50% desde el inicio del conflicto.

Caos en el mercado petrolero

El estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado, y el nuevo guía supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aseguró el jueves que Irán seguirá usando esa "carta".

"La estrategia iraní de desorganizar el mercado energético se confirma, con el cierre de facto del estrecho de Ormuz desde hace dos semanas y el ataque a petroleros en el golfo Pérsico y a puertos omaníes más allá del estrecho", valoró Xavier Chapard, estratega de LBPAM.

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"Por el momento, no hay a la vista un final al conflicto, y ese es el problema para los inversores", dijo a la AFP Adam Sarhan, de la firma 50 Park Investments.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido que la guerra en Oriente Medio podría provocar "la mayor interrupción del suministro" en la historia del sector. Y en un reporte del jueves, la AIE señaló que la producción en los países del Golfo se ha reducido en un 30%, equivalente a 10 millones de barriles por día.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en las redes sociales que derrotar al "imperio del mal" de Irán era más importante que los precios del crudo.

A 13 de marzo, la AFP había registrado al menos 33 ataques contra infraestructuras energéticas en Oriente Medio.

¿Recorte de tasas?

Una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal podría dar un impulso a la economía y al mercado laboral, pero también podría agravar la inflación. La Reserva Federal tiene previsto celebrar sus próximas reuniones sobre política monetaria la semana que viene. Sin embargo, según el CME Group, los operadores de Wall Street estiman que las probabilidades de una bajada de tipos son inferiores al 1%.

Un nuevo informe sobre el gasto de los consumidores publicado el viernes muestra que la inflación subió ligeramente en enero, incluso antes de que la guerra con Irán provocara un repunte en los precios del petróleo y el gas.

El Departamento de Comercio indicó que los precios subieron un 2.8% en enero en comparación con el año anterior. Pero, excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía —a las que la Reserva Federal presta mayor atención—, los precios subyacentes aumentaron un 3.1%, frente al 3% del mes anterior, y alcanzaron su nivel más alto en casi dos años.

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Aun así, los consumidores siguieron aumentando su gasto a un ritmo sólido del 0.4% en enero, y sus ingresos crecieron al mismo ritmo, según el informe.

El último indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, publicado el viernes, mostró que la confianza de los consumidores descendió ligeramente hasta su nivel más bajo del año, debido a las subidas del precio de la gasolina desde el inicio de la guerra en Irán.

Mercados bursátiles a la baja

Las pérdidas en Wall Street se agravaron el viernes mientras se mantiene los altos precios del crudo. El S&P 500 cayó un 0.6% tras haber subido hasta un 0.9% en las primeras horas de la sesión. El índice de referencia acumula ahora una caída del 3.1 % en lo que va de año.

El Dow Jones Industrial Average perdió un 0.3%, y el índice compuesto Nasdaq cerró con una caída del 0.9%. Los índices también terminaron la semana con su tercera pérdida semanal consecutiva.

En Europa, las principales bolsas cerraron en rojo, afectadas por la continuación de la guerra. París bajó 0.91%, Londres retrocedió 0.43%, Madrid cedió un 0.47%, Milán el 0.31% y Fráncfort 0.60% este viernes.