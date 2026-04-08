Noticias Inundaciones en Dominicana causan cortes eléctricos y obligan a reducir la jornada laboral; descubre qué provincias son las afectadas por las intensas lluvias El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante todo el día y la noche habrá lluvias continuas, moderadas y fuertes con tormentas eléctricas.



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Este miércoles 8 de abril, la República Dominicana registró inundaciones que han generado suspensión de clases, cortes eléctricos y reducción de jornadas laborales.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, autoridades emitieron alertas en 15 de las 31 provincias del país por las intensas lluvias con descargas eléctricas.

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¿Qué provincias se verán afectadas?

El Instituto Dominicano de Meteorología ( Indomet) informó que durante todo el día y la noche habrá lluvias continuas, moderadas y fuertes con tormentas eléctricas.

Se prevé que haya posibles granizadas, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento en las provincias de El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, Barahona.

Otros municipios que se podrían ver afectados son Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi.

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Se reduce la jornada laboral

Debido a las pésimas condiciones climatológicas, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, ordenó que la jornada laboral se redujera, flexibilizando la presencia de las personas a las que se les complica llegar a sus trabajos.

“Se debe priorizar trabajo remoto y mantener presencial los servicios esenciales", informó.

Cabe destacar que, debido a las inundaciones, las instalaciones del metro han interrumpido sus operaciones, lo que complica aún más que las personas puedan transportarse.

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Fallas eléctricas

por las inundaciones

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur de la República Dominicana, “ Edesur”, reportó que una de sus principales compañías eléctricas de la isla, conocida por sus playas tienen fallas, por lo que dejó sin el servicio a diferentes sectores de la capital de Santo Domingo.

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"El sistema eléctrico ha sido impactado por múltiples averías producto de los torrenciales aguaceros que han ocurrido en distintas zonas del país", indicó la empresa.

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas tras las inundaciones.

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