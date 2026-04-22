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Lista de productos que subirán de precio en todo el mundo por guerra en Irán

El encarecimiento responde a un efecto acumulativo en la cadena de suministro global que depende del petróleo; mientras se mantengan elevados los precios del crudo, la presión sobre los costos de producción continuará en distintos mercados

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Por:N+ Univision
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El impacto de la guerra en Irán comienza a reflejarse más allá de los mercados energéticos y ya alcanza a bienes de consumo habituales. La interrupción en el suministro de petróleo ha elevado los costos de materias primas derivadas, lo que anticipa incrementos en una amplia gama de productos en todo el mundo.

Desde artículos aparentemente ajenos al crudo, como juguetes de felpa, hasta insumos industriales, la dependencia de los petroquímicos expone una cadena global sensible a cualquier alteración en los precios del energético.

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De juguetes a artículos básicos

Entre los primeros afectados figuran los juguetes fabricados con fibras sintéticas como poliéster y acrílico, cuyos costos ya registran aumentos de entre 10% y 15% en insumos. Sin embargo, el fenómeno no se limita a este sector.

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Productos como teclados, cosméticos, calzado, detergentes, lentes de contacto, empaques y artículos de uso diario dependen en distinta medida de derivados del petróleo, lo que los coloca en la lista de posibles incrementos para el consumidor final.

Ropa, calzado y transporte presionados

La industria textil también enfrenta presiones. El aumento en el precio de fibras sintéticas impacta directamente en prendas de vestir, donde los materiales representan una proporción significativa del costo total.

En paralelo, el calzado -especialmente el sintético- podría encarecerse entre 1.5% y 3% en los próximos meses. A esto se suma el incremento en tarifas aéreas y costos de transporte terrestre, que encarece la distribución de mercancías y alimentos.

Efecto extendido en manufactura y salud

Otros sectores como el de productos médicos también anticipan ajustes; insumos como vendas y adhesivos, elaborados con petroquímicos, enfrentan aumentos en costos de producción que podrían trasladarse al mercado en cuestión de semanas.

Asimismo, artículos hechos con plásticos, caucho y químicos industriales -desde muebles hasta fertilizantes- podrían seguir la misma tendencia.

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El encarecimiento responde a un efecto acumulativo en la cadena de suministro global, donde materiales, energía y transporte dependen del petróleo. A medida que persistan las tensiones y se mantengan elevados los precios del crudo, la presión sobre los costos de producción continuará trasladándose gradualmente a los consumidores en distintos mercados.

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