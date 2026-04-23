Noticias Atacan con líquido rojo a Reza Pahlavi, príncipe heredero iraní exiliado, en Berlín Las autoridades detuvieron de inmediato al presunto responsable, cuya identidad no fue revelada; en las inmediaciones también se registraron concentraciones de seguidores del político, quienes se manifestaron cerca del Parlamento alemán



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El príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi, fue atacado con un líquido de color rojo la mañana del jueves 23 de abril de 2026 al salir de un edificio oficial en Berlín, tras ofrecer una conferencia de prensa. El incidente ocurrió en el exterior de una sede federal alemana, poco después de que el opositor criticara el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

¿Qué era el líquido rojo lanzado a Reza Pahlavi?

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De acuerdo con reportes policiales, el líquido -que aparentemente era salsa de tomate- impactó la parte posterior de su saco y cuello. Pahlavi, de 65 años, no presentó lesiones visibles y, tras el incidente, saludó a simpatizantes antes de retirarse en un vehículo. Videos del momento comenzaron a difundirse en r edes sociales poco después.

Las autoridades detuvieron de inmediato al presunto responsable, cuya identidad no fue revelada conforme a las leyes de privacidad vigentes en Alemania. En las inmediaciones también se registraron concentraciones de seguidores del político, quienes se manifestaron cerca del Parlamento alemán.

Durante su intervención previa, Pahlavi cuestionó el acuerdo de cese al fuego, al considerar que parte de la premisa de un cambio en el comportamiento del gobierno iraní. Asimismo, llamó a países europeos a reforzar su apoyo a la población iraní, denunciando ejecuciones recientes de presos políticos.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz emitió un comunicado en el que respaldó la extensión de la tregua, señalando que representa una oportunidad para retomar negociaciones diplomáticas y evitar una escalada del conflicto en la región.

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