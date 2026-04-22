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Francia enciende alarmas ante el aumento de uso recreativo de "gas de la risa" entre los jóvenes

El consumo recreativo de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, reduce el suministro de oxígeno al organismo, incrementando el riesgo de desmayos; la inhalación directa puede generar quemaduras o lesiones pulmonares

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Por:N+ Univision
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Video Estos son los peligros de inhalar óxido nitroso: el Dr. Juan explica cómo esta práctica afecta tu salud

El consumo recreativo del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, se ha convertido en un tema de preocupación en Francia debido a su impacto en la salud y su vínculo con accidentes de tránsito. En los últimos años, autoridades y organizaciones han advertido sobre el aumento de casos relacionados con su uso indebido, especialmente entre jóvenes.

La problemática cobró mayor visibilidad tras la muerte de Antoine, hijo del chef Yannick Alléno, ocurrida en 2022 en París en un accidente provocado por un conductor bajo los efectos de sustancias. Desde entonces, el chef ha impulsado acciones para reforzar la protección de los jóvenes y exigir medidas más estrictas.

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Aumenta consumo en Francia

En 2025 se registraron más de 450 accidentes de tráfico graves asociados al consumo de óxido nitroso, cifra muy superior a la de años anteriores. Además, los casos de intoxicación se triplicaron entre 2022 y 2023, mientras que los más severos se cuadruplicaron.

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A pesar de que existe una ley que prohíbe su venta a menores desde 2021, alrededor del 10% de los casos corresponde a este grupo. El gobierno francés ha lanzado campañas de sensibilización para alertar sobre los riesgos, destacando que los efectos pueden ir desde una breve euforia hasta parálisis o muerte.

Se analiza una iniciativa legislativa que contempla sanciones de hasta un año de prisión y multas económicas por su consumo, las cuales podrían aumentar si se conduce bajo sus efectos; y se han iniciado acciones judiciales contra empresas señaladas por promover el uso indebido del producto.

¿Qué es el óxido nitroso o gas de la risa?

El óxido nitroso es un gas utilizado en medicina como anestésico y en la industria alimentaria, especialmente en cartuchos para preparar crema.

Es incoloro, de olor dulce, y se absorbe rápidamente por los pulmones al inhalarse; su efecto principal es una sensación momentánea de euforia y relajación, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Sin embargo, su consumo recreativo puede provocar mareos, pérdida de coordinación, náuseas y alteraciones cognitivas. Reduce el suministro de oxígeno al organismo, lo que incrementa el riesgo de desmayos o accidentes; el uso prolongado puede causar daños en el sistema nervioso, mientras que la inhalación directa puede generar quemaduras o lesiones pulmonares.

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El aumento de su uso entre jóvenes, sumado a su fácil acceso, mantiene la preocupación de autoridades sanitarias y organismos públicos, que advierten sobre sus efectos potencialmente graves.

Video Derrames y hasta la muerte: los peligros que corren los menores al inhalar el óxido nitroso de las latas de crema batida
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