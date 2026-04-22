Noticias Consumidor en China denuncia un pastel y termina revelando una red de estafas en plataformas de entrega de comida Más de 67 mil vendedores fantasmas operaban en toda la nación y habían vendido más de 3,6 millones de pasteles



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Una denuncia presentada por un ciudadano de Beijing, identificado como Liu, desencadenó una investigación nacional tras recibir un pastel que no cumplía con sus expectativas. Lo que inició como una queja individual terminó por desmantelar una red de miles de vendedores "fantasma" en China, resultando en multas para las principales plataformas de reparto de comida del país.

De acuerdo con CNN, se descubrieron más de 67 mil vendedores fantasmas que vendieron más de 3.6 millones de pasteles.

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¿Cómo sucedió?

Todo esto comenzó cuando el año pasado, Liu pidió un pastel decorado con una flor, ya que era su cumpleaños. Cuando llegó el pedido, este no era comestible, lo que hizo que quedara insatisfecho y que denunciara al vendedor ante las autoridades locales.

Este hecho hizo que, al investigar, se descubriera una cadena de pastelería fraudulenta con 400 sucursales, con papeles falsificados y sin locales existentes. El acontecimiento fue una gran sorpresa para los involucrados, por lo que se empezó una investigación a nivel nacional de 9 meses.

Lo que se descubrió fue que había una cadena de suministro de alimentos clandestina en todo el país; en donde operaban más de 67 mil vendedores fantasmas y que estos mismos habían vendido más de 3,6 millones de pasteles.

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¿Cómo funcionaba?

Según Han Bing, funcionario de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado, lo primero que hacían es que el vendedor cobraba al cliente lo que había decidido comprar, para después publicar su pedido en una plataforma, en la que repartidores daban sus tarifas, por consiguiente, se optaba por el más barato, haciendo que el vendedor ficticio se quedara con la mitad del precio, el 20% se lo quedaba la plataforma y el pastelero real con el 30%. Esta decisión ocasionaba que se perdiera la calidad y la seguridad de los alimentos.

“Esto no es en absoluto una infracción menor, sino una nueva forma de actividad ilegal, que se ha industrializado y escalado”, señaló a Xinhua Han Bing.

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La investigación terminó señalando que las plataformas de reparto, PDD (propietaria de Temu), Alibaba, Douyin (de ByteDance), Meituan y JD.com no protegieron a sus clientes y tampoco verificaron las licencias de sus vendedores, por lo que se les impuso una multa de 3.600 millones de yuanes (US$ 528 millones), siendo una de las mayores sanciones en la ley de seguridad alimentaria de China.