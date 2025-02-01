Video Dos gemelos se vuelven a abrazar tras más de un año separados por la guerra en Gaza

Los militantes de Hamas liberaron el sábado a tres rehenes varones que llevaban más de un año retenidos en la Franja de Gaza, e Israel liberó a 183 prisioneros palestinos de cárceles israelíes en el cuarto intercambio de este tipo de un acuerdo de alto el fuego que ha puesto pausa a 15 meses de intensos combates.

Los militantes entregaron a Yarden Bibas y al franco-israelí Ofer Kalderon a funcionarios de la Cruz Roja en la ciudad sureña de Khan Younis, mientras que el rehén estadounidense-israelí Keith Siegel, pálido y delgado, fue entregado a la Cruz Roja más tarde el sábado por la mañana en la ciudad de Gaza, al norte.

Los tres fueron secuestrados durante el ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. Su liberación eleva a 18 el número de rehenes liberados desde que comenzó el alto el fuego el 19 de enero.

Las liberaciones fueron rápidas y ordenadas, en contraste con las escenas caóticas que se desarrollaron el jueves, cuando militantes armados parecieron tener dificultades para contener a una multitud durante una liberación de rehenes.

En las dos liberaciones del sábado, militantes enmascarados y armados formaron filas mientras los rehenes caminaban hacia un escenario y saludaban antes de ser conducidos y entregados a la Cruz Roja.

La espera de los rehenes en Israel

En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, miles de personas se reunieron para ver las liberaciones que se transmitían en vivo en una pantalla grande, agitando carteles y vitoreando.

Poco después de que Siegel llegara a Israel, un autobús partió de la prisión militar de Ofer con unos 32 prisioneros con destino a Cisjordania. Multitudes de simpatizantes recibieron al autobús, vitoreando y levantando a los prisioneros liberados sobre sus hombros en escenas de júbilo.

La Autoridad Penitenciaria de Israel dijo que los 183 prisioneros palestinos programados para ser liberados el sábado habían sido liberados. La mayoría, incluidos 111 arrestados después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, fueron liberados a Gaza.

Un poco más de dos docenas regresaron a las multitudes que los vitoreaban en la ocupada Cisjordania. Otros siete que cumplían cadena perpetua fueron transferidos a Egipto antes de su deportación.

El alto el fuego tiene como objetivo poner fin a la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y Hamás. El acuerdo se ha mantenido durante dos semanas, lo que ha permitido que una mayor ayuda llegue al pequeño territorio costero y que cientos de miles de palestinos regresen a lo que queda de sus hogares en el norte de la franja.

Durante la primera fase de seis semanas de la tregua, se liberará a un total de 33 rehenes israelíes a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos. Israel dice que ha recibido información de Hamás de que ocho de esos rehenes murieron en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 o murieron en cautiverio.

Niños enfermos o heridos salen de Gaza para ser tratados

También el sábado, un grupo de 50 niños palestinos enfermos y heridos salió de Gaza para recibir tratamiento a través del paso fronterizo de Rafah hacia Egipto, en la primera apertura de la única salida del enclave desde que Israel lo capturó hace nueve meses. Una misión civil de la Unión Europea se desplegó el viernes para preparar la reapertura. La reapertura de Rafah marcó otro paso clave en la primera fase del alto el fuego.

Israel y Hamás tienen previsto empezar la semana próxima a negociar una segunda fase del alto el fuego, que exige la liberación de los rehenes restantes y la ampliación de la tregua indefinida. La guerra podría reanudarse a principios de marzo si no se llega a un acuerdo.

Israel dice que sigue comprometido con la destrucción de Hamás, incluso después de que el grupo militante reafirmara su dominio sobre Gaza a las pocas horas del último alto el fuego. Un socio clave de extrema derecha en la coalición de Netanyahu está pidiendo que se reanude la guerra tras la primera fase del alto el fuego.

Hamás dice que no liberará a los rehenes restantes sin que se ponga fin a la guerra y sin una retirada total de Israel de Gaza.

Familiares y vecinos celebran el regreso de los rehenes

Siegel, de 65 años, originario de Chapel Hill, Carolina del Norte, fue tomado como rehén del kibutz Kfar Aza, junto con su esposa, Aviva Siegel. Fue liberada durante un breve alto el fuego en 2023 y ha emprendido una campaña de alto perfil para liberar a Keith y otros rehenes.

Hubo suspiros de alivio y vítores en una sala de estar donde los miembros del kibutz vieron la liberación de Siegel. Muchos de los que estaban en la sala eran amigos de la familia, que aplaudieron al ver a Siegel, mientras que algunos lloraron.

Mientras tanto, la liberación de Bibas, de 35 años, volvió a llamar la atención sobre el destino de su esposa, Shiri, y sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, que tenían 4 años y 9 meses cuando fueron secuestrados. Los cuatro fueron capturados en el kibutz Nir Oz.

Kfir era el más joven de las 250 personas que fueron tomadas prisioneras el 7 de octubre, y su situación rápidamente llegó a representar la impotencia y la ira que la toma de rehenes despertó en Israel, donde la familia Bibas se ha convertido en un nombre familiar.

Hamas ha dicho que Shiri y sus hijos murieron en un ataque aéreo israelí, pero Israel no lo ha confirmado. Gal Hirsch, coordinador especial del primer ministro Benjamin Netanyahu para la devolución de los rehenes, dijo que Israel tiene "una gran preocupación por las vidas" de Shiri y sus hijos, y rogó a los negociadores que proporcionen información sobre su situación.

La suerte de los 80 rehenes que siguen en manos de Hamas

Más de 100 de los rehenes secuestrados el 7 de octubre fueron liberados durante el alto el fuego de una semana que se extenderá hasta noviembre de 2023. Unos 80 más permanecen en Gaza, y se cree que al menos un tercio de ellos han muerto.

En el ataque del 7 de octubre que dio inicio a la guerra, murieron unas 1.200 personas, en su mayoría civiles. Más de 47.000 palestinos han muerto en la guerra aérea y terrestre de represalia de Israel, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos de los muertos eran militantes.