Mala semana para Putin con los ucranianos a la ofensiva y la OTAN a punto de ampliarse

Ahora bien, pese a llevar semanas advirtiendo contra las intenciones de ambos países, particularmente Finlandia con el que tiene 1,300 km de frontera, Putin dijo este lunes que la inclusión de esos dos países del norte de Europa en la OTAN no es de por sí un problema para Rusia, salvo que incluya el despliegue de armamento. "Rusia no tiene problemas con esos países. La ampliación a esos países no nos crea una amenaza directa", dijo durante la cumbre de la OTSC.