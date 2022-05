"La guerra terminará con una victoria de Ucrania": la predicción de un experto en temas rusos

Putin no aceptará negociaciones serias hasta que vea que no tiene ninguna opción de ganar la guerra. Pasará bastante tiempo hasta que llegue a esa conclusión, porque es muy probable que no esté recibiendo toda la información sobre lo que está ocurriendo con el ejército ruso en Ucrania. Es algo habitual en los regímenes autoritarios y dictatoriales, en los que las instituciones anteponen la necesidad de complacer al jefe al trabajo bien hecho. Y, aunque estuviera recibiendo las informaciones correctas, una derrota militar en Ucrania sería el principio del fin para el régimen de Putin. Por esa razón, Putin quiere obtener una victoria a cualquier precio, aunque sea pequeña.

Por otra parte, los ucranianos no aceptan la cesión de territorios. ¿Quién aceptaría ceder un 25 % de su territorio nacional en aras de la paz? Sobre todo cuando las pérdidas del enemigo, de Rusia, están siendo colosales. Y cuando las atrocidades cometidas por el ejército ruso en los territorios ocupados alcanzan cuotas que pocos podían haber imaginado. Todo esto motiva aún más a los ucranianos para seguir luchando y liberar todo el país de las fuerzas invasoras rusas.