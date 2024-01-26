La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel tomar "medidas efectivas" para evitar un genocidio en Gaza pero no impone un alto el fuego

Video ¿Por qué Sudáfrica ha denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este viernes a Israel tomar "medidas efectivas" en la guerra en Gaza para evitar hechos contemplados como delito de genocidio, pero sin llegar a resolver que debía haber un alto el fuego.

La jueza Joan Donoghue, encargada de hacer el anuncio y tras decir que la Corte encontraba "plausible" que Israel hubiera cometido actos de genocidio contra los palestinos en Gaza, dio además Tel Aviv un mes para presentar un reporte con todas las medidas adoptadas para cumplir con lo ordenado.

PUBLICIDAD

Donoghue recordó que esto son solo medidas cautelares y que la decisión sobre si Israel violó la Convención se tomará más adelante en el proceso. "La catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza está en serio riesgo de deteriorarse antes de que la Corte adopte su juicio final", dijo Donoghue antes de anunciar la decisión.

Antes de anunciar la decisión, la jueza repasó las inflamatorias declaraciones de algunas autoridades israelíes, particularmente los primeros días de la guerra. "Estamos combatiendo animales humanos", recordó que había dicho el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.





El ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riad Malki, recibió como una buena noticia las medidas anunciadas por la CIJ. "Resolvieron a favor de la humanidad y del derecho internacional", escribió en X (antes Twitter).

"Los estados ahora tienen una clara obligación legal de frenar la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y asegurase de que no son cómplices", agrega el comunicado.

El proceso, iniciado por la denuncia de Sudáfrica, ha provocado rechazo y reacciones vehementes en Israel. "Es el mundo al revés", afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu. "Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal", declaró el 14 de enero.

"Si hay actos que pueden calificarse de genocidas, estos se perpetraron contra Israel", afirmó en las audiencias el abogado israelí Tal Becker.

Un juicio con más valor "moral y político" que jurídico

La CIJ, que trata diferendos entre países, emite sentencias vinculantes e inapelables, pero carece de medios para garantizar su aplicación, como cuando ordenó en vano a Rusia detener sus operaciones en Ucrania.

PUBLICIDAD

"Es concebible que una orden del tribunal no tenga ningún impacto significativo en la operación militar israelí", afirmó Cecily Rose, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden, en Países Bajos.

Video Mataron a sus padres y creó el término genocidio: la historia de Raphael Lemkin, el hombre que definió este crimen

Los países que más han apoyado el caso ante la CIJ han sido los de mayoría musulmana, entre ellos Irán, Turquía, Jordania, Pakistán, Bangladés, Malasia y las Maldivas.

Si del juicio resultase un fallo que vinculase a Israel a posibles actos de genocidio, eso tendría un impacto simbólico "enorme", considerando la historia del Estado hebreo.

La guerra estalló el 7 de octubre con la incursión de comandos islamistas que mataron a unas 1,140 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a cerca de 250 en el sur de Israel, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales israelíes.

Las acciones de represalias, con bombardeos incesantes y acciones terrestres en Gaza, dejaron hasta el momento al menos 26,083 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, según el ministerio de Salud del territorio.

Con información de AFP.