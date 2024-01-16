Por qué es Sudáfrica la que acusa a Israel de genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia

Video ¿Por qué Sudáfrica ha denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia?

Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una acusación contra Israel por genocidio por la manera como ha llevado adelante la guerra en Gaza contra Hamas, forzando el desplazamiento de más de dos millones de personas y dejando una estela de más de 25,000 muertos, la gran mayoría civiles.

La iniciativa sudafricana se explica por la sólida relación que se formó hace décadas entre los dos hombres que simbolizaban la lucha de sus respectivos pueblos por la liberación y la independencia: Nelson Mandela, el líder contra el apartheid de los blancos sudafricanos, y Yasser Arafat, el jefe de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina).

Apenas dos semanas después de salir de prisión en 1990, Mandela voló a Zambia para reunirse con líderes africanos que habían apoyado su lucha contra el sistema de apartheid de segregación racial forzada de Sudáfrica.

Nelson Mandela (izq.), líder contra el <i> apartheid </i>sudafricano y miembro del Congreso Nacional Africano (ANC), saluda al presidente de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, a su llegada a Lusaka, el 27 de febrero de 1990. Era la primera visita de Mandela a un país extranjero desde su liberación de la cárcel. Imagen PHILIP LITTLETON/AFP via Getty Images



En la pista del aeropuerto, entre la comitiva que lo recibía, estaba Arafat, vestido con su tocado a cuadros blancos y negros. El jefe de la OLP le dio a Mandela un abrazo y lo besó en cada mejilla. Mandela sonrió ampliamente. Fue la confirmación de la solidaridad entre dos hombres que consideraban iguales la situación de sus pueblos oprimidos.

Los sudafricanos siguen apoyando la causa palestina y el país ha dado el raro paso de presentar un caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia debido a su guerra en Gaza.

Sudáfrica no es un peso pesado diplomático y está geográficamente lejos del conflicto. Pero su gobernante Congreso Nacional Africano, que pasó de ser un movimiento de liberación contra el apartheid a convertirse en un partido político en el gobierno, ha mantenido su fuerte postura propalestina, incluso después de la muerte de Mandela en 2013.

"Hemos apoyado a los palestinos y continuaremos apoyando a nuestros hermanos y hermanas palestinos", dijo el nieto de Mandela, Mandla Mandela, en una manifestación propalestina en Ciudad del Cabo en octubre, días después de que el ataque de Hamas en el sur de Israel impulsara la guerra contra Gaza.

Mandela siempre planteó la difícil situación de los palestinos. Tres años después de que se desmantelara el apartheid y el gobierno de la minoría blanca en Sudáfrica y Mandela fuera elegido presidente en unas históricas elecciones multirraciales en 1994, agradeció a la comunidad internacional por su ayuda.

"Pero sabemos muy bien que nuestra libertad es incompleta sin la libertad de los palestinos", dijo el 7 de diciembre de 1997, en un discurso en Pretoria, en ocasión del Día de la Solidaridad Internacional con el Pueblo Palestino.

El apartheid en Sudáfrica y el trato a los palestinos

Mandela y los líderes sudafricanos posteriores compararon las restricciones que Israel impuso a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el trato dado a los sudafricanos negros durante el apartheid, dos pueblos oprimidos en su tierra natal.

Israel proporcionó sistemas de armas al gobierno del apartheid de Sudáfrica y mantuvo vínculos militares secretos con él hasta mediados de los años 1980, incluso después de denunciar públicamente la segregación racial.

Al igual que hizo su equipo legal en la presentación de argumentos ante el tribunal de La Haya, los sudafricanos han criticado sistemáticamente a Israel como un "estado de apartheid", incluso antes de la guerra actual.

Grupos internacionales de derechos humanos también han acusado a Israel de apartheid contra los palestinos y eso "resuena fuertemente en Sudáfrica", dijo a la agencia AP Thamsanqa Malusi, un abogado sudafricano de derechos humanos.

Malusi dijo que muchos en el gobierno sudafricano experimentaron la opresión del apartheid y eso podría ayudar a explicar su decisión de presentar el caso contra Israel ante el tribunal superior de la ONU.

Israel rechaza rotundamente esa caracterización, diciendo que su minoría árabe disfruta de plenos derechos civiles. Considera a Gaza, de donde retiró soldados y colonos en 2005, como una entidad hostil gobernada por el grupo militante islámico Hamas, y considera que Cisjordania es un territorio en disputa sujeto a negociaciones de paz, que colapsaron hace más de una década.

El ataque de Israel a Gaza provocó una renovada solidaridad con la causa palestina en Sudáfrica. Miles de personas han marchado en apoyo de Gaza en Ciudad del Cabo y Johannesburgo, y los edificios en el barrio de Bo Kaap en Ciudad del Cabo fueron adornados con graffitis propalestinos en las semanas posteriores al estallido de la guerra.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, actual líder del ANC, ha criticado tanto a Israel como a Hamás por lo que llama atrocidades cometidas por ambas partes en el conflicto. Pero también apareció en público vistiendo un keffiyeh, el pañuelo palestino blanco y negro, y sosteniendo una bandera palestina, incluso cuando ofreció sus condolencias a Israel por los ataques de Hamas del 7 de octubre, dejando pocas dudas sobre dónde residen las simpatías de Sudáfrica.

Conexiones con Hamas

Los funcionarios del ANC, incluido Mandla Mandela, recibieron a tres funcionarios de Hamas en Sudáfrica el mes pasado, incluido el máximo representante del grupo en Irán. Asistieron a una ceremonia que conmemoraba el décimo aniversario de la muerte de Nelson Mandela ante una estatua del expresidente sudafricano en la sede del gobierno, en un guiño a su conexión histórica con la causa palestina.

El miércoles, víspera del proceso judicial, los palestinos en la ciudad cisjordana de Ramallah se agolparon alrededor de otra estatua de Mandela, ondeando banderas palestinas y sudafricanas y sosteniendo carteles que decían: "Gracias Sudáfrica".

Sin embargo, la visita de Hamas a Sudáfrica no fue bien recibida por todos.

El principal partido de oposición de Sudáfrica ha dicho que considera a Hamas una organización terrorista, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, y el apoyo a los palestinos en Sudáfrica tiene connotaciones raciales complicadas. Los sudafricanos negros y mestizos, brutalmente oprimidos bajo el apartheid, han estado a la vanguardia del apoyo a los palestinos. El apoyo no es tan pronunciado entre la minoría blanca de Sudáfrica.

Acusaciones de hipocresía

El gobierno liderado por el ANC de Sudáfrica dice que está adoptando una postura moral en su caso de genocidio contra Israel, buscando primero una orden para que Israel detenga los ataques en Gaza que han matado a más de 23,000 palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños, según al Ministerio de Salud de Gaza.

Pero el caso ha dado lugar a acusaciones de hipocresía: el propio ANC ha ignorado las órdenes de los tribunales internacionales.

El gobierno del ANC se negó a arrestar al entonces presidente sudanés Omar al-Bashir cuando visitó Sudáfrica en 2015, mientras era objeto de una orden de arresto por acusaciones de genocidio separada emitida por la Corte Penal Internacional. Sudáfrica también ha mantenido vínculos con Rusia y el presidente Vladimir Putin desde la invasión de Ucrania, pasando por alto una acusación de la CPI contra Putin por presuntos crímenes de guerra en relación con el secuestro de niños de Ucrania.

Israel cuestiona con vehemencia las acusaciones de genocidio, diciendo que está librando una guerra de autodefensa después de que militantes de Hamas lanzaran su ataque el 7 de octubre contra el sur de Israel, matando a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomando aproximadamente 250 rehenes. Israel dice que sus acciones cumplen con el derecho internacional y que hace todo lo posible para evitar daños a los civiles, culpando a Hamas de incrustarse en zonas residenciales.