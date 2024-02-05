Se agravan las tensiones en el Medio Oriente: ¿qué sucede en una región sacudida por la guerra en Gaza?

Estados Unidos y Reino Unido han continuado atacando a grupos armados respaldados por Irán en Siria, Irak y Yemen, mientras Israel sigue adelante con su ofensiva contra Hamas en Gaza.

Esto es lo que debe saber sobre lo que está sucediendo en la región y por qué.

Ataques de EEUU a milicias respaldadas por Irán

Estados Unidos atacó a grupos armados respaldados por Irán en Irak y Siria el viernes pasado, en represalia por la muerte de tres soldados en una base estadounidense en la frontera entre Siria y Jordania. Al tiempo, Washington enfatizó que no quiere llevar el conflicto con Irán a una guerra abierta.

En respuesta, la noche del domingo se produjo un ataque con drones contra una base que alberga a tropas estadounidenses en el este de Siria, en el que murieron seis combatientes kurdos, aliados de EEUU. No se produjeron bajas estadounidenses.

Las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos y respaldadas por Estados Unidos, dijeron este lunes que el ataque tuvo lugar en un campo de entrenamiento en la base de al-Omar en la provincia oriental de Deir el-Zour, en Siria, y acusaron a “mercenarios respaldados por el régimen sirio” de llevar a cabo el ataque.

Un grupo de milicias iraquíes respaldadas por Irán, denominado Resistencia Islámica en Irak, publicó un video en el que se atribuye la responsabilidad del ataque y los muestra lanzando un dron desde un lugar no especificado. Este mismo grupo fue el artífice del ataque con drones que mató a los tres soldados estadounidenses e hirió a decenas más en Jordania a finales de enero.

Por qué EEUU está en la región

Las tropas estadounidenses mantienen presencia en la zona para luchar contra el autodenominado Estado Islámico. Regresaron a Irak en 2014 después de que los extremistas invadieran gran parte del norte del país e iniciaran una campaña genocida contra los yazidíes, una minoría religiosa de la zona.

Las fuerzas estadounidenses también están presentes en Siria, donde apoyan a combatientes liderados por kurdos para mantener la presión sobre el Estado Islámico, así como en Jordania, un antiguo aliado occidental.

Estados Unidos envió rápidamente buques de guerra adicionales a la región después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y el inicio de la guerra en Gaza para disuadir a Irán y grupos aliados de Teherán de una mayor escalada.

Represalias de EEUU contra los hutíes por ataques en el mar Rojo

Por otra parte, las fuerzas estadounidenses y británicas han atacado repetidamente a los rebeldes hutíes en Yemen, que también cuentan con el respaldo de Irán. Esto ha sido en respuesta a los persistentes ataques hutíes con misiles y drones contra el transporte marítimo internacional en el mar Rojo, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Los hutíes dicen que sus ataques tienen como objetivo presionar a Israel para que cese su campaña en la Franja de Gaza. Estados Unidos y Reino Unido dicen que su objetivo es proteger la libre navegación y el comercio en el Mar Rojo, que ya ha experimentado una gran caída en el tráfico de carga como resultado de los ataques.

La guerra en Gaza como fuente de tensiones

Todos estos acontecimientos están relacionados con la guerra en Gaza, que comenzó con la incursión de Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel. Militantes palestinos mataron a unos 1,200 israelíes y secuestraron a unos 250 ese día. Israel respondió con una campaña aérea y terrestre que hasta ahora ha matado a más de 27,000 palestinos.

Estados Unidos, Qatar y Egipto están intentando negociar un alto el fuego para liberar a los rehenes restantes y brindar ayuda al pueblo palestino, que en su mayoría está desplazado de sus hogares. Más de 100 rehenes fueron liberados durante una tregua de una semana en noviembre a cambio de prisioneros palestinos.

Este lunes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tiene planificada una visita a Arabia Saudita, la quinta que realiza a la región desde que comenzó la guerra en Gaza. Este viaje se produce en medio de cierta frustración de la administración Biden con Israel. El pasado jueves, EEUU impuso sanciones a colones extremistas israelíes en Cisjordania, por sus ataques y violencia contra palestinos.

Sin embargo, EEUU sigue apoyando a su aliado histórico y desoye los llamados internacionales a que Tel Aviv ponga fin a su campaña militar en Gaza.

Cómo podría afectar la guerra a la región a largo plazo

La guerra entre Israel y Hamas está repercutiendo en prácticamente todo el Medio Oriente. Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán y sus aliados militantes, por el otro, se ven a sí mismos respondiendo y disuadiendo la agresión del otro.

Israel ve a Irán como su mayor amenaza, mientras que Irán considera su alianza de grupos militantes una manera de presionar a Tel Aviv y disuadir de un ataque por parte de Israel o Estados Unidos.

Se cree que ninguna de las partes busca una guerra más amplia, pero un error de cálculo podría hacer que la región se encamine hacia ella. El peligro puede ser mayor al otro lado de la frontera entre Israel y Líbano, donde las fuerzas israelíes y el grupo militante Hizbollah, respaldado por Irán, se han atacado mutuamente en combates de baja intensidad desde que comenzó la guerra en Gaza.

