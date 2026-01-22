Director de la DEA se reúne con autoridades colombianas previo a encuentro Trump-Petro
La reunión se dio en la antesala del encuentro cara a cara que sostendrán los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.
El director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, se reunió este jueves 22 de enero con autoridades colombianas para reforzar la cooperación contra el narcotráfico.
La reunión se dio en la antesala del encuentro cara a cara que sostendrán el próximo 3 de febrero los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.
Cole estuvo acompañado por el jefe de esa misión diplomática, John McNamara, en su reunión con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y con el director de la Policía, general William Rincón, con quienes abordó el fortalecimiento de las acciones conjuntas frente a las economías ilícitas, informó la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Apenas la semana pasada, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se reunió este miércoles en Washington con altos funcionarios estadounidenses para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico.
Tuvimos un diálogo muy abierto, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en Colombia es combatir un enemigo común que tenemos con los Estados Unidos, el narcotráficoEl ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez
Sánchez puso el foco en los esfuerzos de Bogotá para erradicar el tráfico de drogas, y citó la incautación de más de 2 mil 840 toneladas de cocaína.
Trump-Petro, una complicada relación
Los desacuerdos entre ambos mandatarios han incluido la política migratoria y las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza, pero se han concentrado especialmente en la lucha contra el narcotráfico, luego de que Trump dijo que Colombia no hace lo suficiente y tildara a Petro de ser un “capo” del narco, sin presentar pruebas de ello.
Petro ha defendido su política contra las drogas y ha dicho que Trump está “desinformado” sobre sus resultados. No obstante, la relación entre ambos presidentes dio hace una semana durante una llamada telefónica de tono cordial, tras la cual el estadounidense dijo públicamente que lo invitó a la Casa Blanca.
La invitación se dio pocos días después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, y luego de que Trump dijo que para él estaría “bien” una acción contra Colombia.
