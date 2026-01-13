Noticias

Gobierno de Costa Rica 'destapa' complot para asesinar al presidente Rodrigo Chaves antes de elecciones

Gobierno se enteró del presunto complot por una "fuente confidencial" que reveló el pago a un sicario que ejecutaría el atentado.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
add
Síguenos en Google
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves. Foto: AP
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves. Foto: AP
Imagen AP

El gobierno de Costa Rica destapó este martes 13 de enero de 2026 un supuesto plan para asesinar al mandatario Rodrigo Chaves a poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales, en las que el partido oficial es favorito.

PUBLICIDAD

Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), adscrito a la presidencia, dijo que supieron del presunto complot el lunes por una "fuente confidencial" que, según él, reveló el pago a un sicario que ejecutaría el atentado.

"Nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar sobre la vida del presidente de la República", declaró Torres a las puertas de la Fiscalía, donde acudió para denunciar el supuesto plan.

Lo que recibimos es información confidencial que quisiera dejar constancia en la denuncia. No quiero entrar en detalles, pero simplemente quiero decirles que se trata de la vida del presidente de la República
Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional

Más sobre Noticias

Ministro Iraní advierte a EEUU que responderán con decisión: "hasta la última gota de sangre"
1 mins

Ministro Iraní advierte a EEUU que responderán con decisión: "hasta la última gota de sangre"

Mundo
Diosdado Cabello afirma que en Venezuela ya "no está pasando droga" y presume decomiso "récord" en 2026
1 mins

Diosdado Cabello afirma que en Venezuela ya "no está pasando droga" y presume decomiso "récord" en 2026

Mundo
Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos abandonar el país: "Salgan de Irán ahora"
3 mins

Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos abandonar el país: "Salgan de Irán ahora"

Mundo
Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, nacionales y extranjeros, sin especificar cifra
1:17

Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, nacionales y extranjeros, sin especificar cifra

Mundo
Imágenes de la captura de un buque petrolero en aguas del Caribe vinculado a Venezuela
0:46

Imágenes de la captura de un buque petrolero en aguas del Caribe vinculado a Venezuela

Mundo
Así cambió el discurso de Delcy Rodríguez: de la detención de Maduro a liderar Venezuela
2:33

Así cambió el discurso de Delcy Rodríguez: de la detención de Maduro a liderar Venezuela

Mundo
Arte congelado: las increíbles esculturas del festival Mundo de Hielo y Nieve de Harbin
1:05

Arte congelado: las increíbles esculturas del festival Mundo de Hielo y Nieve de Harbin

Mundo
Cámaras de seguridad captan el terremoto de 6.5 que sacudió partes de México
0:45

Cámaras de seguridad captan el terremoto de 6.5 que sacudió partes de México

Mundo
En un minuto: Identifican a la primera víctima del incendio de Año Nuevo en los Alpes suizos
1:13

En un minuto: Identifican a la primera víctima del incendio de Año Nuevo en los Alpes suizos

Mundo
Fuegos artificiales y shows de luces: así reciben el 2026 en otras partes del mundo
1:10

Fuegos artificiales y shows de luces: así reciben el 2026 en otras partes del mundo

Mundo

Una mujer denunció el supuesto plan

Torres dijo a los periodistas que recibió una llamada de una mujer que denunció un supuesto complot contra Chaves y añadió que se había realizado un pago a un sicario.

Torres también informó que se estaba reforzando la seguridad del líder populista conservador, quien se ha presentado como un político de mano dura contra la delincuencia.

¿Cuándo son las elecciones de Costa Rica?

Costa Rica tendrá elecciones presidenciales y legislativas el próximo primero de febrero de 2026.

Si bien Chaves no puede postularse a la reelección, Laura Fernández, del partido gobernante, está entre los candidatos presidenciales y es favorita.

Visita de Bukele a Costa Rica

El jefe de la DIS reveló el supuesto plan mientras el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tenía previsto visitar el país.

Está previsto que el próximo miércoles Chaves coloque la primera piedra de una nueva “megaprisión” que Costa Rica planea construir inspirada en el Cecot de Bukele.

Relacionados:
NoticiasLatinoamérica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX