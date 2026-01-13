Gobierno de Costa Rica 'destapa' complot para asesinar al presidente Rodrigo Chaves antes de elecciones
Gobierno se enteró del presunto complot por una "fuente confidencial" que reveló el pago a un sicario que ejecutaría el atentado.
El gobierno de Costa Rica destapó este martes 13 de enero de 2026 un supuesto plan para asesinar al mandatario Rodrigo Chaves a poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales, en las que el partido oficial es favorito.
Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), adscrito a la presidencia, dijo que supieron del presunto complot el lunes por una "fuente confidencial" que, según él, reveló el pago a un sicario que ejecutaría el atentado.
"Nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar sobre la vida del presidente de la República", declaró Torres a las puertas de la Fiscalía, donde acudió para denunciar el supuesto plan.
Lo que recibimos es información confidencial que quisiera dejar constancia en la denuncia. No quiero entrar en detalles, pero simplemente quiero decirles que se trata de la vida del presidente de la RepúblicaJorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional
Una mujer denunció el supuesto plan
Torres dijo a los periodistas que recibió una llamada de una mujer que denunció un supuesto complot contra Chaves y añadió que se había realizado un pago a un sicario.
Torres también informó que se estaba reforzando la seguridad del líder populista conservador, quien se ha presentado como un político de mano dura contra la delincuencia.
¿Cuándo son las elecciones de Costa Rica?
Costa Rica tendrá elecciones presidenciales y legislativas el próximo primero de febrero de 2026.
Si bien Chaves no puede postularse a la reelección, Laura Fernández, del partido gobernante, está entre los candidatos presidenciales y es favorita.
Visita de Bukele a Costa Rica
El jefe de la DIS reveló el supuesto plan mientras el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tenía previsto visitar el país.
Está previsto que el próximo miércoles Chaves coloque la primera piedra de una nueva “megaprisión” que Costa Rica planea construir inspirada en el Cecot de Bukele.